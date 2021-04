Komigo pod vprašajem

Vodstvo goriškega Kulturnega doma je v prejšnjih dneh doživelo hladno prho. Trijezični festival Komigo – osrednja dejavnost doma na gledališkem področju – je namreč nepričakovano izpadel z lestvice kulturnih projektov, ki jih namerava Dežela Furlanija - Julijska krajina financirati v tem letu. 18. festival komičnega gledališča sicer odgovarja vsem pogojem, ki jih določa deželni razpis, kljub dolgi tradiciji in priljubljenosti pa se je znašel med projekti, za katere denarja trenutno ni na voljo, in to ravno v letu, ko praznuje Kulturni dom 40. jubilej.

»Naš 18. trijezični festival komičnega gledališča, ob katerem smo kot vedno nameravali izpeljati tudi niz gledaliških dogodkov za otroke Komigo baby, je pod vprašajem. Odborništvo za kulturo pri Deželi FJK, ki tovrstne dejavnosti financira na podlagi deželnega zakona št. 16/2014, tokrat projekta ni finančno podprlo, čeprav ustreza razpisnim pogojem. Zaradi pomanjkanja sredstev se je Komigo znašel na drugem mestu na lestvici projektov, za katere finančno kritje za zdaj ni zagotovljeno. Letošnji projekt Komigo je zbral namreč le 53 točk, medtem ko je lanski, ki smo ga v glavnem pripravili na podlagi enakih smernic, dobil 66 točk. Težko je razumeti, zakaj je prišlo do tega. Projekt namreč upošteva vsa lokalna, državna in tudi mednarodna merila,« je razočaran predsednik Kulturnega doma, Igor Komel.