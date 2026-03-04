O tragediji v Nadiži bo spregovorilo okoli 50 prič

Novi narok v okviru sojenja proti trem gasilcem in operaterju deželnega klicnega središča Sores zaradi smrti treh mladih v Nadiži 31. maja 2024 bo potekal 24. marca. Tako je sklenilo videmsko sodišče ob koncu včerajšnjega naroka, na katerem se je odločalo o sprejemanju približno 50 prič, ki bi jih morali zaslišati v prihodnjih tednih, pri čemer so v postopek vključili tudi italijansko ministrstvo za notranje zadeve in Deželno agencijo za koordinacijo zdravstva, ki bosta poklicana, da plačata odškodnino sorodnikom žrtev, če bo le-tem priznana ta pravica, poroča italijanska agencija Ansa.

Včerajšnje obravnave se je udeležilo veliko ljudi, zaradi česar bo prihodnji narok potekal v večji sodni dvorani. Prisoten je bil tudi videmski vrhovni tožilec Massimo Lia, ki je novinarjem dejal, da bodo v teku sojenja prisluhnili tudi vsem telefonskim klicem med eno od žrtev in operativno centralo ter predvajali video in fotografske posnetke takratnega dogajanja. Lia je prepričan, da je tožilstvo zbralo zelo pomembna pričevanja, ki jih bo podkrepilo s preiskavami in tehničnimi preverjanji, s katerimi se želijo preveriti časovni roki, kjer bi lahko rešili življenja trem mladim. Obtožencev včeraj ni bilo, so pa bili njihovi kolegi, ki so v preteklih mesecih zbrali več kot 100.000 evrov za pomoč pri plačilu stroškov za odvetnike.