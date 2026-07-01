Konec tedna v znamenju domače glasbe

Čeprav v današnjih časih mnogi ansambli narodno-zabavne glasbe objavljajo posnetke svojih pesmi na družbenih omrežjih, glasba v živo ohranja svoj čar, saj glasbenikom omogoča neposreden stik s publiko. Med tradicionalnimi dogodki, ki glasbenikom omogočijo, da se predstavijo v živo je tudi Festival Števerjan, ki bo v organizaciji društva F.B. Sedej potekal v prvem vikendu julija.

Tridnevni glasbeni dogodek bo potekal med borovci, začel se bo v petek, 3. julija, ob 20.uri, z nastopom prijavljenih ansamblov. Vsak izmed njih se bo predstavil z dvema skladbama, zaigranima v živo, nato bo komisija odločila, kateri izmed njih se bodo uvrstili v finalni del, ki bo v nedeljo, 5. julija, ob 17. uri. V soboto, 4. julija, od 19. ure bo namesto tekmovanja potekala festivalska veselica s prostim vstopom. Igral bo Gorenjski kvintet.

»V nedeljo bo od 15. ure dalje za obiskovalce festivala na voljo brezplačno parkirišče, ki ga bo nudila družina Formentini. Parkirišče bo urejeno na travniku v Oslavski ulici nasproti kleti Formentini GIV,« pravijo iz društva Sedej.

Na odru devet ansamblov

Letošnjega tekmovanja se bo udeležilo devet ansamblov: Jazbeci, Škof, Naši fantje (nekateri izmed članov zasedbe prihajajo iz Nabrežine), Hmelbojsi, Namig, Obisk, Ekstaza, Gajstni muzikanti in ansambel Miha Trčka. Zmagovalci se bodo potegovali za številne nagrade. Poleg treh glavnih festivalnih nagrad bosta komisiji podelili še nagrado za najboljšega debitanta, nagrado za najboljše besedilo in za najboljšo melodijo. Letošnji polfinalni in finalni večer bosta vodila Valentina Oblak in Evgen Ban, ki bo prvič med soustvarjalci števerjanskega festivala.

Tekmovanje bosta ocenjevali dve strokovni komisiji. Komisijo za glasbo bodo sestavljali Marijana Mlinar, Hanzi Kežar, Jani Rednak, Igor Podpečan, Mike Orešar, Patrick Quaggiato in Nikolaj Pintar (v imenu društva). Komisijo za besedilo pa bodo sestavljale Costanza Frandolic, Marija Kostnapfel in Martina Valentincic (v imenu društva).

V petek in nedeljo je potrebno nabaviti vstopnico za tekmovanje. Za otroke in mlade do 14. leta starosti je vstop prost. Za večje skupine nad deset oseb bo na voljo popust. Obiskovalci si lahko poskrbijo vstopnico na vhodu prireditev ali rezervirajo na naslonu elektronske pošte info@sedej.org ali na telefonski številki 342-8945726 (tajništvo društva F.B. Sedej). Vse informacije so na voljo tudi na spletni strani www.sedej.org, na društveni Facebook strani in na instagram profilu @festivalsteverjan.

»Znameniti« piščanec

Vhod v bife s stojnicami s hrano in pijačo bo prost vse tri večere. Na svoj račun bodo prišli ljubitelji dobre hrane in žlahtne kapljice. Med vsemi tremi večeri bo na voljo bogata ponudba hrane, briških vin in osvežilne pijače. Med drugim bodo obiskovalci lahko okušali »znamenitega« števerjanskega piščanca, kakovostno meso na žaru, palačinke, sladoled in vino števerjanskih vinarjev. V primeru slabega vremena bo praznik potekal pod velikim šotorom in v notranjih prostorih župnijskega doma F.B. Sedej.

Za vsako izvedbo Festivala narodno-zabavne glasbe Števerjan stoji poleg organizatorja, Slovenskega katoliškega prosvetnega društva Frančišek B. Sedej, množica predanih prostovoljcev, članov društva in številnih podpornikov, ki s skupnimi močmi iz leta v leto ustvarjajo praznik, ki ga je - po besedah Števerjancev - preprosto treba doživeti. »Dogodek vsako leto poveže kraj in ljudi vseh generacij, saj pri njegovi zgodbi sodeluje celotna skupnost,« pravijo v Števerjanu.