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Tatvine

Aretirali tatu z ronškega letališča

Moški je turistkama izmaknil torbici, ki sta ju ženski pustili na vozičku za prenos kovčkov

Spletno uredništvo |
Ronke |
1. jul. 2026 | 12:33
    Aretirali tatu z ronškega letališča
    Moški je torbici ukradel pred vhodom na ronško letališče( Arhiv )
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Ronški letališki policisti so v preteklih dneh aretirali moškega, ki je na letališču v Ronkah ukradel torvi dvema turistkama. Oškodovanki sta se obrnili na varnostne organe, potem ko je neznanec ukradel njuni torbici, ki sta bili položeni na voziček za prenos kovčkov, pred vhodom na letališče.

Policisti so si ogledali posnetke nadzornih kamer, opazili so moškega, starega znanca varnostnih organov, ki se je sumljivo premikal ravno na kraju, kjer je prišlo do kraje. Malo za tem je ena od oškodovank opazila, da je tat uporabil njeno bančno kartico v trgovini v kraju Pieris na Goriškem. Policisti so tam izsledili moškega, ki je ukradel torbici in uporabil bančno kartico. Ovadili so ga zaradi kraje, ukradeni torbici pa vrnili lastnicama.

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