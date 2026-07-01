Aretirali tatu z ronškega letališča

Ronški letališki policisti so v preteklih dneh aretirali moškega, ki je na letališču v Ronkah ukradel torvi dvema turistkama. Oškodovanki sta se obrnili na varnostne organe, potem ko je neznanec ukradel njuni torbici, ki sta bili položeni na voziček za prenos kovčkov, pred vhodom na letališče.

Policisti so si ogledali posnetke nadzornih kamer, opazili so moškega, starega znanca varnostnih organov, ki se je sumljivo premikal ravno na kraju, kjer je prišlo do kraje. Malo za tem je ena od oškodovank opazila, da je tat uporabil njeno bančno kartico v trgovini v kraju Pieris na Goriškem. Policisti so tam izsledili moškega, ki je ukradel torbici in uporabil bančno kartico. Ovadili so ga zaradi kraje, ukradeni torbici pa vrnili lastnicama.