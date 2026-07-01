Nočejo privatizacije, želijo si slovenski oddelek

Medtem ko gradnja novega vzgojno-izobraževalnega centra pri Sv. Ivanu počasi napreduje, se stopnjuje razprava o njegovi prihodnji vlogi. Pred gradbiščem v Ulici Docce se se včeraj zbrali rajonski in občinski predstavniki liste Punto Franco ter predstavniki sindikatov. Občinsko upravo so pozvali, naj nove jasli (120 mest) ohrani v javnem upravljanju in v njih ustanovi tudi slovenski oddelek. Po njihovem prepričanju gre za odločitev, ki bo pomembno vplivala tako na kakovost predšolske vzgoje kot na uresničevanje pravic slovenske narodne skupnosti.

Pobudniki srečanja so opozorili, da bi morala občina po izkušnji z novimi jaslimi v Rojanu opustiti prakso oddajanja novih objektov zunanjim izvajalcem. Menijo, da kakovost predšolske vzgoje ni odvisna le od sodobne stavbe, temveč predvsem od strokovnega in stabilnega kadra, ki otrokom zagotavlja konstantno vzgojno pot. Svetnik liste Punto Franco v rajonskem svetu za Sv. Ivan, Kjadin in Rocol Franc Biancuzzi je poudaril, da slovenska skupnost že dolgo zahteva odprtje slovenskega oddelka. Izpostavil je, da pri Sv. Ivanu že delujejo vzgojno-izobraževalne ustanove s slovenskim učnim jezikom vseh stopenj, od vrtca do višje šole, manjka pa prav prva stopnja predšolske vzgoje za najmlajše. »Ne moremo sprejeti razlage, da otrok ni dovolj. Številni starši se za slovenski oddelek ne odločijo, ker nimajo zagotovil, da bo odprt. In prav zaradi tega raje izberejo italijanski oddelek, saj se bojijo, da bi v nasprotnem primeru ostali brez mesta,« je težave opisal Biancuzzi in dodal, da bi Občina Trst morala sprejeti jasno odločitev in šele nato preverjati dejanske potrebe.

Sogovorniki so se strinjali, da nova ustanova pri Sv. Ivanu, ki bi morala biti končana že lani, predstavlja priložnost, da občina potrdi zavezanost kakovostnim javnim storitvam. Obenem so poudarili, da bi ustanovitev slovenskega oddelka pomenila pomemben korak k doslednemu uresničevanju pravic slovenske narodne skupnosti, ki jih zagotavlja zaščitna zakonodaja. Izpostavili so tudi birokratske ovire, ki preprečujejo zaposlitev strokovno usposobljenih kandidatov.