Korak naprej v premoščanju arhitektonskih in kulturnih ovir

Od včerajšnjega dne imajo Goričani na razpolago kar dve otroški igrišči, na katerih lahko uživajo tudi invalidni otroci, saj so prilagojena za uporabnike vozičkov. Gorica naj bi bilo edino ali eno od redkih mest v Deželi Furlaniji - Julijski krajini, ki se lahko ponaša kar z dvema tovrstnima igriščema. Na območju pevmskega parka nad Sočo, pri nekdanji tehtnici, so včeraj uradno predali namenu igrala za invalidne otroke. Že meseca avgusta so travnato območje tik parkirišča ogradili, pojavili so se gradbeni delavci, nato je postalo razvidno, da bodo tu namestili igrala. Za projekt je poskrbela Dežela Furlanija - Julijska krajina, ki je poleg pevmskega z igrali opremila še tri gozdove: gozd Bosco Romagno pri Čedadu, gozd na Plešivem in park Risorgive v kraju Codroipo. Naložba za vse štiri parke znaša 200.000 evrov, delo deželnih uslužbencev pa so ocenili, da je vredno skupno še za 200.000 evrov, skupno torej 400.000 evrov. Igrala pri pevmskem parku, ki so jih s prerezom traku odprli otroci slovenskega vrtca Pikapolonica s Pevme, sestavljajo štiri ločene strukture. Otroci bodo lahko izbrali med gradom s toboganom, vrtečim vrtiljakom, igralom na vzmet in gugalnico s košaro, kjer se lahko igra več otrok. Mojstri mizarji iz Bele Peči so tudi poskrbeli za klop iz drevesnega debla, v katerem je tudi prostor za knjige. Poleg igral je to tudi knjigobežnica, torej kraj, kjer lahko ljudje vzamejo eno knjigo, prinesejo pa drugo knjigo. Celotno območje igral je dostopno za vozičke, pod pa je iz mehkega materiala, ki ublaži morebitne padce.

