Korzo Italia enosmeren čez tri tedne

Čez približno tri tedne naj bi se zaključila prilagoditvena dela, nakar bo Korzo Italia postal enosmeren. Z današnjim dnem občina začenja prilagajati obcestne pasove, na katerih pešci trenutno sobivajo s kolesarji. Z novo ureditvijo se kolesarske steze »selijo« na cestišče. Ta teden se bodo najprej lotili odseka Korza med ulicama Diaz in XXIV Maggio. Zaradi spremembe v smeri vožnje bodo posledično uvedli enosmerni promet tudi v delu Ulice Diaz do križišča z Ulico Rismondo, ob tem bodo tudi obrnili smer vožnje v Ulicah Canova in Buonarroti pri spominskem parku. Ohranili bodo vsa parkirna mesta, lesot se bodo začela tudi dela za gradnjo parkirišča v Ulici Manzoni.

»Ne gre le za spremembo v smeri vožnje, ampak za “revolucijo”, s katero želimo povrniti življenje Korzu Italia,« pravi goriški župan Rodolfo Ziberna, ki opozarja, da gre v vsakem slučaju za poskus. »Na Korzu Italia je v zadnjih letih zaprlo kar nekaj trgovin, z epidemijo koronavirusa tvegamo dokončen polom. Eden izmed naših ciljev je prav ta, da bi ponovno pomagali zagnati trgovsko dejavnost,« dodaja. Občinski ukrepi, tudi urbanističnega značaja, ciljajo prav na to.