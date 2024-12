Korzo popolnoma prekrilo listje, burja prelomila božično jelko

Močna burja je danes povzročila nekaj škode tudi na Goriškem. Gasilci so zgodaj zjutraj in dopoldne izvedli nekaj intervencij zaradi odlomljenih vej v raznih krajih po goriški občini, burja je sicer prelomila tudi božično jelko, ki je stala pred krminsko mestno hišo. Krminu jo je poklonila pobratena občina na avstrijskem Koroškem Breže (v nemščini Friesach). Burja je poleg tega odkrila tudi leseni hlevček jaslic, ki so jih postavili na trgu pred cerkvijo v Podturnu. V Gorici je odpadlo listje popolnoma prekrilo Korzo Verdi, tako da je bilo vozilo za pometanje cest celo jutro na delu. Trnovsko planoto je pobelilo med deset in dvajset centimetrov snega.