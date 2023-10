»Kostanjada« premagala slabo vreme

Vreme jim je ponagajalo, vzdušje pa je bilo vseeno na višku. V nedeljo so člani SPDG priredili tradicionalno »kostanjado«, ki je, za razliko od prejšnjih, potekala na prireditvenem prostoru v Rupi.

Pred druženjem ob kostanju, palačinkah in domači kapljici je SPDG kot običajno načrtoval kolesarski izlet in pohod. Prvi je zaradi dežja odpadel, drugi pa je bil nekoliko krajši od predvidenega. Na vzpetino Nad Logom se je podalo 36 pohodnikov in pohodnic, med katerimi je bilo kakšnih 15 kekcev. Okrog 70 planincev in drugih prijateljev vseh generacij pa se je po besedah predsednika SPDG Matevža Čotarja zbralo kasneje pod šotorom in v društvenih prostorih v Rupi, kjer je bilo - tudi po zaslugi godcev - veselo do večernih ur. »Prodali smo vseh 50 kilogramov kostanja,« je zadovoljen Čotar. Udeležencem so bile na voljo majčke in skodelice z novim logotipom SPDG, ki bodo odslej članom na razpolago na društvenem sedežu, na zelo dober odziv pa je naletela tudi igra »ugani, koliko kostanjev je v vazi«. Pravemu številu (187 kostanjev), se je najbolj približal Giancarlo Populini, ki je za nagrado prejel steklenico vina.