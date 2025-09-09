Kradla pivo in energijske napitke

Krminski karabinjerji so se skupaj s kolegi iz Vileša v ponedeljek, 25. avgusta, odpravili v trgovino Coop v Ulici Venezia Giulia v Krminu, od koder so jih poklicali na pomoč zaradi kraje.

Zaposleni v trgovini so karabinjerje opozorili na sumljiva moška;prvi se je pogovarjal s prodajalkami, da bi jih zmotil, drugi je v dve torbi stlačil pivo in nekaj energetskih napitkov ter se z ukradenim blagom odpravil iz trgovine. Ob izhodu so ga pričakali karabinjerji, ki so ga aretirali skupaj z njegovim pajdašem. Oba sta maroška državljana. Karabinjerji so ju po potrditvi aretacije na goriškem sodišču pospremili v goriški zapor.