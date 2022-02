Krepijo podporo univerzitetnim projektom v Gorici

Fundacija Goriške hranilnice je tržaški in videmski univerzi v letu 2021 dodelila 250 tisoč evrov več kot leto prej. Univerzi bosta sredstva – vsaka prejme 150.000 evrov, dodatnih 60.000 evrov pa si delita za skupno štipendijo za doktorski študij – vložila v svoji goriški izpostavi. Podpora univerzama je v skladu s prioritetami, ki si jih je Fundacija zadala za triletje 2020–2022: izobrazba in vzgoja za mlade, usposabljanje človeškega kapitala, znanstveno in tehnološko raziskovanje. Projekti, ki jih bosta univerzi podprli s temi sredstvi, gredo od gospodarstva do kulture, prava, strojništva in arhitekture, sociologije in geografije.

Na tržaški univerzi se bodo soočali s protipotresno zaščito teritorija, podnebnimi spremembami in trajnostno obliko vinogradništva v Brdih, kulturno in kreativno industrijo na Goriškem za turistično promocijo, poglobili pa bodo tudi temo davčnega pritiska na Goriškem v luči mednarodne zakonodaje in evropskega prava.

Zanimivi in s poudarkom na krajevnih temah so tudi projekti, ki jih bo izpeljala videmska univerza. Osredotočili se bodo na italijansko-slovensko mejo na Goriškem kot delavnico medkulturnih praks, prehod z obmejnega okolja v okolje srečevanja; poglobili bodo deželno krajinsko bogastvo in orodja za njegovo zaščito in valorizacijo; s pridobljenimi finančnimi sredstvi bodo tudi izpeljali projekt Città del Vino FVG: cilj Agenda 2030. V sklopu filmske smeri Dams pa se bodo trije projekti osredotočili na kulturno industrijo in spolno identiteto; promocijske predmete iz filmskega sveta iz obdobja od 50. do 70. let, ter kulturo filmske produkcije v Italiji v 50. letih.