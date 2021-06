Tradicionalna svetoivanska praznovanja so pritegnila številne vaščane tudi na Goriškem. Kresovi so zagoreli v Štandrežu, Doberdobu in v Rupi. V slednjih dveh vaseh sta ob prižigu kresa krajevni društvi priredili tudi kratek kulturni program. V Doberdobu sta nastopili Mažoretna in twirling skupina Doberdob ter Pihalni orkester Kras, v Rupi pa sta gledališčnika Božidar Tabaj in Marko Braini zaigrala »Trim stezo«, delo Janeza Povšeta.