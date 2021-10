Krmin kot Montalcino

»Krmin ima ves potencial, da postane kot Montalcino, kjer je vino katalizator turističnega in gospodarskega razvoja.« V to je prepričan Antonio Paoletti, predsednik Trgovinske zbornice za Gorico in Trst. Po njegovih besedah pomeni v tem smislu izredno razvojno priložnost čezmejna kandidatura za vpis Brd na seznam Unescove svetovne dediščine.

Trgovinska zbornica se je aktivno vključila v prizadevanja za pripravo vse potrebne dokumentacije, sodelovanje je vzpostavila tako z osmimi briški občinami kot tudi z deželno upravo, celoten projekt je ne nazadnje podprla tudi z 51.146 evri. Poleg tega je Trgovinska zbornica namenila 750.000 evrov za ureditev centra za valorizacijo Brd, ki bo nastal v poslopju krminske vinoteke. »Brda bi radi povezali z morjem, zato smo jih promovirali tudi na tržaški Barcolani; med prizadevanji za razvoj Brd je treba seveda omeniti tudi fundacijo Villa Russiz, ki smo jo rešili tik pred propadom. Vanjo smo vložili 4,5 milijona evrov, saj smo prepričani, da je njena preko 150-letna zgodovina izredna dediščina, ki jo velja ohraniti. Ob tem je treba tudi poudariti, da fundacija še vedno nudi zatočišče in pomoč šestnajstim otrokom od tretjega do osemnajstega leta starosti; stroške za njihovo bivanje krije prodaja vina,« opozarja Paoletti