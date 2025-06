Krokica se je v šolskem »hotelu« lepo imela

Otroci in učno osebje osnovne šole Josip Abram iz Pevme so se med minulim šolskim letom izkazali tudi kot snovalci in pisci res lepe in prijetno zasnovane brošurice z naslovom Novice izpod lokvanja in podnaslovom Sveže novice iz mlake. Marsikdo se bo vprašal, zakaj so se odločili za tak naslov? Šele ko 18 strani veliko brošurico prelistamo, bomo ugotovili, da je publikacija namenjena krastači oz. »kroti«, kot tej dvoživki pravimo v naših krajih.

Na vprašanje, zakaj so krastači namenili brošurico, so nam pojasnili, da so pred časom na dvorišču šole našli »kroto«, ki so jo pobrali in so ji za dobra dva tedna dali nov dom v večji stekleni posodi. Tam so jo hranili in poskrbeli, da ji nič ni manjkalo. Po dveh tednih bivanja v šoli so jo v sprevodu odnesli do bližnjega potoka in jo tam spustili.

Iz te luštne zgodbe je nastala brošurica, ki vsebuje marsikaj zanimivega, poučnega, pa tudi hecnega iz sveta žab in krastač.

Tudi krastačji horoskop

Že na prvi strani brošure preberemo, da so o žabah želeli ustvarili razvedrilne igrice in uganke; napisali so najnovejše in najbolj zanimive novice iz sveta krastač, sestavili so poročila, reklame in celo horoskop za vse krastače; vse pa so začinili s kopico risbic in fotografij. Junakinja iz šole Abram je v publikaciji dobila več imen: Miss Kvak 2025, Krokica, Skokica, Naša Kroky ... Na koncu pa je Krokica svojim kolegicam krastačam naslovila pismo, v katerem jim sporoča, da je počitnice preživela v hotelu Abram, v neki stavbi, polni mladičev človeka, ki se jim reče učenci. »Bilo je super!« je zakvakala Krokica.