Avseniki snemali videospot v Trstu (VIDEO)

Ansambel Saše Avsenika je izdal novo pesem Raffaello, za katero je videospot snemal v Trstu. Med njenimi avtorji je tudi Tommy Budin, klarinetist ansambla, doma iz Saleža, ki med drugim v videospotu tudi nastopa. Gre za zgodbo Raffaella, navihanega zapeljivca iz Trsta in mojstra osvajanja dekliških src, so med drugim zapisali ob predstavitvi in zaželeli poslušalcem, naj »naša polka lepša prihajajoče poletne dni«. Videospot, v katerem nastopajo brhka dekleta in in mladi glasbeniki, so snemali na tržaškem nabrežju in ob kanalu na Ponterošu.