Pred koncertom Cremoninija: »Dogodki prinašajo gospodarske koristi«

Novost v letošnji sezoni poletnih koncertov je večkrat najavljeni in dolgo pričakovani zagon novega prizorišča na letališču na Rojah med Gorico in Sovodnjami. Že nekaj dni je tam videti mogočen oder, zvečer že od daleč opazimo vaje s svetlobnimi efekti, v popoldanskih urah lahko vajam tudi prisluhnemo. Na tem mestu bo jutri ob 21. uri predpremierni večer turneje v Italiji popularnega glasbenika Cesareja Cremoninija. Napovedanih je že preko 25.000 ljudi, vstopnice pa so še na voljo, saj je prostora na velikem letališkem travniku na pretek.

O prvem dogodku na Rojah in zajetni naložbi za preureditev letališča v koncertno prizorišče so včeraj na novinarski konferenci v Trstu spregovorili predstavniki Dežele FJK, Občine Gorica in drugih ustanov, ki sodelujejo pri organizaciji koncerta. Deželni odbornik za produktivne dejavnosti in turizem Sergio Emidio Bini je poudaril, da veliki dogodki zelo pozitivno vplivajo na krajevno gospodarstvo, goriško letališče pa da je v FJK prizorišče z največjo zmogljivostjo. Na njem je namreč prostora za vsaj še enkrat toliko ljudi, kot jih je nabavilo vstopnico za Cremoninijev koncert. Nastopi mednarodno priznanih glasbenikov pritegnejo tudi mnoge obiskovalce od drugod: v obsegu 35 kilometrov od Gorice je bilo včeraj oddanih 98 % nastanitev, so še navedli na srečanju z novinarji, ki so se ga udeležili župan Gorice Rodolfo Ziberna, predsednik družbe ADA, ki upravlja letališče, Antonino Vivona in Luigi Vignando iz podjetja VignaPR, ki organizira koncert.

Cesare Cremonini, rojen leta 1980 v Bologni, velja za umetnika, ki zna povezati lahkotnost pop glasbe z globljimi emocijami in poetičnimi besedili. Prav zato ostaja eden izmed najbolj cenjenih italijanskih kantavtorjev sedanjega časa, priljubljen tako med mlajšim kot starejšim občinstvom. Bolonjski glasbenik je še posebej pozorno pripravil letošnjo turnejo, ki jo označuje kot nadgradnjo dosedanjega dela, s popolnejšim programom, dovršeno spremno skupino, spektakel za oči s številnimi ekrani in morda že v Gorici tudi s posebnimi gosti.

Jutrišnji koncert so omogočili Dežela FJK, zavod Promoturismo, Občina Gorica, produkcijska hiša Live Nation, FVG Music Live in VignaPR.