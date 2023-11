Na Goriškem so danes prižgali televizijske kamere za snemanje oddaje 4 ristoranti, ki jo vodi kuharski mojster Alessandro Borghese in poteka ob podpori družbe PromoTurismoFVG. Gre za letošnjo šesto oddajo omenjene serije, ki jo bodo predvajali na programu Sky in v streamingu na programu NOW. Borghese je v preteklosti s svojo oddajo že večkrat obiskal FJK, med drugim Trst, Brda, Karnijo, Gradež in Videm.