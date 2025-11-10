Kuharski mojster Tomaž Kavčič zapušča Vilo Vipolže

Kuharski mojster Tomaž Kavčič je potrdil, da ne bo več kuhal v Vili Vipolže, poročajo Primorske novice. Bistro Kruh in vino, v katerem je zadnjih devet let razvajal tudi predsednike držav, je že zaprl vrata. »Ponosen sem na to, kar smo skupaj gradili,« pravi Kavčič.

Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda do 24. novembra zbira ponudbe za oddajo v najem dela renesančne Vile Vipolže, ki je namenjen gostinski dejavnosti. Gre za večnamenski prostor, kavarno, shrambo, sanitarije kavarne in del terase v pritličju ter za servisne prostore s kuhinjo v kleti. Skupaj oddajajo v najem dobrih 400 kvadratnih metrov površin v vili, ki so jo po celoviti obnovi odprli pred desetimi leti. Vila je kulturni spomenik v državni lasti. Od odprtja je gostila množico odmevnih kulturnih dogodkov, poslovnih srečanj, marsikateri par je v njej pred matičarjem prisegel zvestobo, v desetletju se je v njej zvrstila tudi množica protokolarnih dogodkov in državnih srečanj na najvišjem nivoju - tudi s predsedniki držav.