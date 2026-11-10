Vrača se priloga Šport plus

V današnjem (10. november) Primorskem dnevniku se vrača športna priloga Šport plus. Priloga ostaja zvesta lanski obliki, nekaj rubrik pa smo prenovili.

Pri košarki smo tokrat v ospredje postavili šesto zaporedno zmago Jadrana, pri nogometu derbi med Sovodnjami in Vesno, pri odbojki pa nov poraz Zaleta ter zmagi odbojkaric Soče in odbojkarjev SloVolleyja. Na sedmih straneh priloge boste seveda lahko brali tudi o mednarodnih dogodkih konca tedna.

Za tedenski komentar v rubriki Bridge & Roll še naprej skrbi športni komentator Sergio Tavčar. Intervjuje s športniki letos opravlja Goran Čuk, ki se je tokrat pogovoril z nogometnim vratarjem Edvinom Carlijem, Tadeja Gergolet pa skrbi za višješolske portrete (tokrat je predstavila odbojkarja Gabrijela Černica). Tudi v letošnji sezoni Peter Verč ureja rubriko Ta je dobra.