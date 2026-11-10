V Kopru osvetlili razvojne možnosti slovenskega oljkarstva

V Kopru so včeraj razpravljali o razvojnih možnostih slovenskega oljkarstva, za katerega so značilni majhni, razdrobljeni in pogosto terasirani oljčniki, ki omejujejo možnosti mehanizacije in intenzifikacije pridelave. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj rešitev za nadaljnji razvoj panoge vidi v bolj ciljno usmerjenih ukrepih.

Po besedah direktorja Znanstveno-raziskovalnega središča Koper (ZRS Koper) Rada Pišota je oljkarstvo v Sloveniji sicer majhno po obsegu, a izjemno pomembno za prostor, krajino, identiteto in prihodnost.

»Z novim Kompetenčnim centrom za oljkarstvo in druge mediteranske kulture smo naredili pomemben korak naprej. Zdaj pa moramo zagotoviti tudi pogoje, da bo ta infrastruktura dolgoročno služila znanosti, stroki in predvsem oljkarjem,« so njegove besede povzeli na Inštitutu za oljkarstvo ZRS Koper, ki je dogodek v organiziral v okviru prireditve Mlado oljčno olje.

Predstojnica Inštituta za oljkarstvo ZRS Koper Maja Podgornik je izpostavila, da inštitut, koprska občina in oljkarji opozarjajo, da majhnost in razdrobljenost oljčnikov, posebnosti pridelave ter vse izrazitejša podnebna tveganja zahtevajo premišljene, razmeram prilagojene rešitve.

»Znanje se razvija, izkušnje se kopičijo, predlogi so na mizi. Pri sistemski ureditvi pa se prepogosto zdi, da seme teh razprav ne pade na plodna tla,« je izpostavila.

Da oljkarji upravičeno pričakujejo konkretne ukrepe, je na dogodku izpostavil koprski župan Aleš Bržan. »Eden od pomembnih korakov v tej smeri je tudi sprejem zakona o oljkarstvu. Upam, da se bo na tem področju končno premaknilo od pobud in razprav h konkretnim dejanjem,« so ga povzeli v sporočilu za javnost.

Na kmetijskem ministrstvu so med največjimi izzivi panoge našteli podnebne spremembe, ki prinašajo pogostejše pozebe in sušo, visoke stroške zemljišč ter staranje nosilcev kmetijskih gospodarstev. Za dolgoročni razvoj bodo zato po navedbah ministrstva ključni ukrepi za generacijsko prenovo, povečanje konkurenčnosti in vlaganja v sodobne tehnologije pridelave.

»Slovensko oljkarstvo vidim kot eno najbolj perspektivnih kmetijskih panog, ki kljub številnim izzivom izkazuje razvojni potencial in raste. Njegova prihodnost ni v velikih količinah, temveč v vrhunski kakovosti, po kateri je slovensko oljčno olje prepoznano doma in v tujini. Naša naloga je, da skupaj z oljkarji, stroko in stanovskimi organizacijami poiščemo rešitve za največje izzive panoge, od razdrobljenosti zemljišč in dostopa do kmetijskih površin do namakanja in zmanjševanja administrativnih bremen,» je v Kopru poudaril minister Cigler Kralj.