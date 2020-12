Kulturnim ustanovam še drugi del prispevkov

Po prvem, znatnejšem delu prispevkov, ki ga je goriška občina namenila kulturnim ustanovam in združenjem oktobra, je v prejšnjih dneh bil objavljen tudi seznam prejemnikov drugega dela prispevkov. Jeseni je občina skupno porazdelila 110.000 evrov. Vsa združenja so imela dva termina, do katerih so se morala prijaviti in predstaviti delovanje, tudi če je bilo po spletu, zato da so prejela prispevke. Prvi termin je bil 15. september, drugi pa 20. november. Združenjem je občina tako dala možnost, piše v objavljenem sklepu, da so pojasnila, katere dejavnosti jim je uspelo prilagoditi koronavirusnim razmeram in vseeno izpeljati do konca leta. Skupno se je na oba razpisa odzvalo 67 združenj. Velika večina teh je kljub razmeram prilagodila svojo dejavnost in jo karseda preselila na splet. Samo štirim to ni uspelo. Med prejemniki prispevkov so tudi številna slovenska društva in ustanove.

»V tem delikatnem trenutku smo vsekakor želeli dokazati občutljivost in bližino kulturnemu tkivu mesta, tudi glede na to, kako ga epidemija koronavirusa pogojuje,« pravi občinski odbornik za kulturo Fabrizio Oreti. »Z drugim delom prispevkov, ki znaša skupno 42.400 evrov, smo podprli vse subjekte, ki so odgovorili na obe pismi; veseli nas, da se velika večina teh združenj in društev ni ustavila kljub virusu in še naprej oblikuje kulturno dogajanje, tudi na daljavo,« dodaja odbornik.