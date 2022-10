La Russa in Ciriani ob 4. novembru v Redipulji

Predsednik senata Ignazio La Russa in minister za odnose s parlamentom Luca Ciriani se bosta v petek, 4. novembra, ob 11. uri udeležila svečanosti ob dnevu državne enotnosti in oboroženih sil, ki bo potekala pred spominsko kostnico v Redipulji. Že ob 9. uri bodo na goriškem Travniku poskrbeli za dvig italijanske zastave ob navzočnosti prefekta Raffaeleja Ricciardija.Ob 17.30 bo na goriški prefekturi potekala podelitev priznanj »za zasluge republike«, ki jih podeljuje predsednik Sergio Mattarella. Med letošnjimi prejemniki je tudi upokojeni športni novinar iz Krmina Bruno Pizzul, ki bo odlikovan z naslovom komendnika italijanske republike. Ostali prejemniki priznanj so Anna Maria Ardit (oficir republike), Mauro Fortin (oficir republike), Paolo Masella (oficir republike), Laura Mantovani (vitez republike), Paolo Mileta (vitez republike), Franco Miniussi (vitez republike), Maria Teresa Padovan (vitez republike), Simone Sanson (vitez republike), Guido Sedran (vitez republike) in Adriano Valle (vitez republike).