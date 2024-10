Lani na Luno, letos na Mars

Lani je ogromna Luna avtorja Luka Jerrama na Bevkovem trgu kot magnet privabljala na tisoče ljudi od blizu in daleč, letos pa organizatorji vabijo na Mars. Danes se v Novi Gorici začenja Festival R.o.R, ki je del uradnega programa Evropske prestolnice kulture in ga sofinancira Javni zavod GO! 2025. Festival izvaja BridA, novogoriški zavod za sodobno umetnost, ki napoveduje, da bo Bevkov trg tokrat krasil veličastni projekt Mars, ki ga je v sodelovanju z Naso ustvaril umetnik Luke Jerram iz Velike Britanije. Projekt je doslej gostoval na različnih svetovnih prizoriščih. V primeru izredno neugodnega vremena bo na ogled v dvorani novogoriške občine. Odprtje festivala bo danes ob 19.30 na Bevkovem trgu v Novi Gorici.

Festival R.o.R poteka že šestič. Na njem so se predstavili številni mednarodno uveljavljeni ustvarjalci, ki s svojimi projekti tematizirajo različna področja na presečišču znanosti, umetnosti in tehnologije. »Pomen festivala R.o.R je v tem, da v lokalno in širšo skupnost prinaša umetniške vsebine, ki so sicer na ogled le v večjih muzejih in galerijah po svetu, njegova posebnost pa to, da umetniške projekte predstavlja nekonvencionalno, izven galerijskih prostorov, na ulicah, v parkih, na trgih, ki so dostopnejši splošni populaciji,« pravi Sendi Mango iz »tria« BridA. Sestavljata ga še Tom Kerševan in Jurij Pavlica. Letošnji festival z naslovom Alter ego vključuje vrsto domačih in mednarodnih priznanih umetnikov in znanstvenikov, ki izbrano temo predstavljajo s svojimi umetniškimi in raziskovalnimi projekti.

»Koncept alter ega presega psihološke dvojnosti; odmeva v našem prizadevanju za razumevanje vesolja in nas samih. Ko se zazremo v neskončno nočno nebo, je Mars najbolj očarljiv med našimi nebesnimi sosedi, saj uteleša tako bojevniški duh kot možnost novih začetkov,« še pravijo v zavodu FridA. Planet, zavit v rjasto obarvan prah, vzbuja nostalgijo po starodavnih mitih, v katerih je bil varuh vojakov in simbol hrabrosti. »V sodobnem času pa ima Mars dvojni namen: sili nas, da se soočimo s sedanjimi dilemami – globalnimi konflikti, degradacijo okolja –, hkrati pa podžiga našo domišljijo in ambicije za prihodnje raziskovanje. Vabi nas k iskanju globljih povezav, ne le z vesoljem, temveč tudi drug z drugim, in nas spodbuja k poglobljenemu razmisleku o našem skupnem obstoju.«

V središču Nove Gorice bo zopet zasijala razstava Svetlobna pot, ki bo obiskovalce popeljala skozi barvite svetlobne umetniške postavitve. Medij svetlobe je izbran zato, ker si prav zvečer ljudje lahko vzamejo nekaj več časa za obisk kulturnih dogodkov, in če je to na prostem, lahko umetniške projekte izkusi še veliko več ljudi, tudi tistih, ki sicer ne zahajajo v galerije in muzeje. Letos bo na razstavi na prostem kar 15 umetniških instalacij na enajstih lokacijah.

Posebnost festivala R.o.R je tudi v tem, da vključuje medgeneracijske skupine in medžanrska sodelovanja. Tako bodo pri programu poleg svetovno uveljavljenih umetnikov sodelovali tudi učenci Glasbene šole Nova Gorica, različna ljubiteljska društva ter Univerza v Vidmu. Festival, ki bo trajal do nedelje, skupaj z razstavo in spremljevalnim programom oblikuje preko 90 sodelujočih iz 10 držav (Avstrija, Italija, Japonska, Madžarska, Makedonija, Norveška, Slovenija, Nizozemska, Nova Zelandija in Velika Britanija).