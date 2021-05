LED svetila za večjo varnost

Več prehodov za pešce v Gorici je dobilo novo javno razsvetljavo. Skupina Hera Luce je po naročilu občinske uprave ponekod zamenjala, drugje pa na novo namestila svetilke na nevarnejših točkah. Med temi je tudi križišče pred Dijaškim domom Simona Gregorčiča v Svetogorski ulici: prehod za pešce je dobil novo razsvetljavo nad cestnim znakom. Na ta način bodo vozniki že od daleč videli, da morajo upočasniti vožnjo.Skupno so v sklopu posega tehniki skupine Hera Luce namestili 92 svetil, in sicer v Svetogorski ulici, Ulici Brigata Casale, na križišču med ulicama Garzarolli in Faiti ter pri Sv. Ani. Na vseh obravnavanih območjih so zamenjali električno napeljavo (za skupno 1,2 kilometra). Namestili so tudi šest novih drogov za javno razsvetljavo, ki so bili dotrajani.

Najbolj obsežno delo so opravili pri Sv. Ani, kjer so zamenjali 67 svetil in popravili 800 metrov električne napeljave. V Ulici Brigata Casale pa so zamenjali 12 svetil in 300 metrov kablov. Posebnega pomena za varnost pešcev so bila dela med Svetogorsko ulico in Ulico Michelstaetdter. Na dveh različnih prehodih za pešce so tu namestili sedem svetil, od katerih štiri razsvetljujejo prehode. Namestili so tudi štiri cestne znake z utripajočimi lučmi.»Gre za dela, za katera smo se dalj časa zavzemali, saj si želimo izboljšanja prometne varnosti. Osredotočili smo se na predele mesta, kjer so bile razmere z vidika razsvetljave bolj kritične. Dela, ki jih skupina Hera opravlja za goriško občino, so vredna 150 tisoč evrov, ob razsvetljavi pa zaobjemajo pa tudi druga področja. V načrtu so namreč tudi prilagoditve, ki so potrebne zaradi posledic slabega vremena ali nesreč,« pravi župan Rodolfo Ziberna. Svetila, ki jih je družba Hera Luce uporabila v Gorici, so sestavljena iz elementov, ki jih je mogoče v dobri meri reciklirat. Z namestitvijo LED svetil bo občina lahko prihranila 17.400 kWh letno, razsvetljava pa bo učinkovitejša. LED svetila, ki se jih družba poslužuje, so tipa »cut-off«, kar pomeni, da razsvetljujejo izključno cestišče. Na ta način se omejuje svetlobno onesnaževanje.