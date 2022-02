Lekarne v prvi bojni liniji

Lekarne so med tistimi zdravstvenimi službami, ki so ljudem najbliže. Od začetka pandemije se je to poslanstvo še okrepilo, delo pa se je v lekarnah povečalo, predvsem od uvedbe možnosti testiranja. Na Goriškem več kot polovica lekarn ponuja tudi to storitev, ki zahteva posebne pogoje, kot so ločeni (notranji ali zunanji) prostori ter dodatno osebje.

»Lekarne na Goriškem nadaljujejo z velikim prizadevanjem, ki zaznamuje zadnji dve leti, predvsem z vidika nudenja brisov. Število strank, ki prihaja na testiranje, je trenutno še vedno zelo visoko. Lekarne, ki nudijo brise, so v prejšnjih mesecih tudi povečale svoje zmogljivosti. Delo se je s tega vidika tudi precej spremenilo. V preteklosti so nas državne smernice omejevale: če je oseba bila v stiku z nekom, ki je bil okužen, ni smela priti na bris v lekarno. Zdaj je to dovoljeno, kar pomeni, da sprejemamo precej ljudi, za katere se po testiranju izkaže, da so pozitivne,« pravi Anna Olivetti, pokrajinska predsednica Lekarnarske zbornice in zveze lekarn Federfarma. »Sistem testiranja se je povsem spremenil, zaradi česar smo se tudi lekarnarji temu morali prilagoditi. Obenem je osrednja vloga naše storitve postala še bolj jasna. Vidimo, na primer, da se je število okužb na šolah močno povzpelo, naša storitev je torej nujnega pomena. Ko je novost stopila v veljavo, smo začeli nuditi tudi brezplačne teste za učence osnovnih šol. V kratkem se obeta še ena prilagoditev naših infrastruktur, po kateri bomo lahko v kratkem nudili brezplačno testiranje tudi osebam, ki potrebujejo negativen bris za zaključek izolacije ali karantene,« napoveduje Olivettijeva.

Kljub tehničnim težavam in zelo visokim številkam testiranih – in okuženih –, predstavnica lekarnarjev za Goriško vsekakor opaža, da gredo stvari počasi na bolje. »V skladu z državnimi podatki tudi pri nas počasi začenjamo videti, da se pandemija umika. December in prvi dnevi januarja so bili zelo obremenjujoči, počasi pa se delež pozitivnih testov niža,« razlaga Anna Olivetti. Ne gre pozabiti, da so ob testiranju in prodaji zdravil lekarne tudi dejansko opravljale vlogo enotnega centra za naročanje – z vidika cepljenja proti covidu. »V Furlaniji - Julijski krajini se je večina oseb, ki so se cepile, na cepljenje naročila v lekarnah. Pričakovali smo, da bo to v glavnem priklicalo starejše osebe, vendar smo videli tudi veliko mladih. Poleg naročanja nudimo tudi možnost tiska covidnega potrdila: kakor za naročanje smo tudi v tem primeru imeli veliko mladih strank. Pandemija je dejansko res obrnila na glavo marsikatera prepričanja in ravnovesja,« opaža Anna Olivetti.