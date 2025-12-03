Jana Germani na prestižni regati osvojila 2. mesto

Jadralka Jana Germani je na najlepši način sklenila letošnjo sezono. Na prestižni mednarodni regati Mubadala Abu Dhabi Sail Grand Prix 2025 Season Grand Final je sodelovala z italijansko ekipo Red Bull Sail Gp Team Italy, s katero je dosegla odlično drugo mesto.

Njeno sodelovanje s to jadrnico tipa F50 pa se je v bistvu komajda začelo. Kot nam je pojasnila tržaška jadralka, članica športne ekipe vojaške mornarice in TPK Sirena, bo v prihodnji sezoni s to ekipo nastopala na celotnem Grand Prixu, letos pa se je ekipi pridružila le na tej zadnji regati. Del širšega moštva italijanske ekipe Red Bull Sail Gp Team Italy je tudi tržaški Slovenec Nicolas Starc.

Zadovoljstvo ekipe

»Z rezultatom smo bili izredno zadovoljni. Celotna ekipa je bila zelo zadovoljna, saj med sezono niso dosegali tako dobrih rezultatov. Zamenjali so krmarja in mojo vlogo,« je dejala Jana Germani. Na mestu krmarja je ekipo okrepil Novozelandec Phil Robertson, ki je zamenjal Ruggera Tito, dvakratnega olimpijskega prvaka. Jana Germani pa bi morala prevzeti mesto strateginje.

A zaradi pomanjkanja vetra so se v ekipi odločili, da bodo na jadrnici le v štirih, tako da je morala prevzeti fizično naporno mesto grinderja.

V prihodnji sezoni bo tako imela kar dvojno vlogo, saj bo seveda nadaljevala tudi s pripravami in tekmovanji v olimpijskem razredu 49er FX. »To ni nič nenavadnega, saj mnogi športniki uspešno opravljajo dvojno nalogo,« je poudarila Jana Germani.