Leta 2025 bosta Gorici tudi prestolnici avtorskega filma

Giuseppe Longo je zadovoljen. Leto 2023, pojasnjuje direktor podjetja Transmedia in predsednik združenja Hiša filma, je bilo za goriški in tudi tržiški multikino pozitivno. Število prodanih vstopnic, izpostavlja, sicer še ni primerljivo s tistim iz časa pred pandemijo koronavirusa, v primerjavi z leti 2020, 2021 in 2022 pa je bil lanski obisk dober. »Ljudje so opustili kovidne navade, vračajo se v kinodvorane in gledališča. Lanski obisk me po težkem pandemskem in popandemskem obdobju navdaja z upanjem,« pravi naš sogovornik, s katerim smo se pogovorili o lanskem delovanju obeh Kinemaxov ter načrtih, ki jih imajo v Hiši filma v novem letu in v letu 2025, ko bo čezmejna Evropska prestolnica kulture po Longovih besedah gostila tudi Srečanja avtorskega filma (Incontri del Cinema d’Essai). Gre za pomemben mednarodni dogodek, ki ga od leta 2001 prireja italijanska zveza FICE.

V goriškem kinu so lani prodali 40 tisoč vstopnic. Če število primerjamo z letom 2019, ko je bilo prodanih vstopnic 56.913, podatek ni navdušujoč, v primerjavi z letom 2022 pa je porast očiten. Predlanskim so namreč našteli samo 27 tisoč gledalcev. Še manj - 15.144 - jih je bilo zaradi koronskih ukrepov leta 2021, leta 2020 pa so kinodvorane zaradi izbruha pandemije obratovale samo do začetka marca. Podobno je bilo tudi v Tržiču, kjer so lani našteli 100 tisoč gledalcev, leta 2022 pa 64 tisoč. Leta 2021 jih je bilo 37.500, leta 2019 pa 156 tisoč. »V Gorici ima publika rada zlasti avtorske filme, k letošnjemu porastu pa so seveda prispevali tudi filmski hiti Barbika, Oppenheimer in C’è ancora domani,« razlaga Longo, po besedah katerega se je v goriškem kinu tudi letošnje leto dobro začelo. V teh dneh je na primer kar nekaj zanimanja za Wendersov Perfect days.

V prihodnjih mesecih bo minilo eno leto, odkar je združenje Hiša filma - Palazzo del Cinema odkupilo goriški kino od družbe Transmedia, ki pa še vedno skrbi za delovanje dvoran in filmski program. »Odkup, do katerega je prišlo s pomočjo Dežele FJK ter z usklajevalnim delom Občine Gorica in zveze Agis, je bil pomemben za zaščito edinega kinematografa v mestu, ki tesno sodeluje z mediateko, šolami, univerzo in nudi kulturne storitve občanom nasploh. Njegovo poslanstvo je zelo različno od tistega, ki ga imajo multipleksi. Pomembno vlogo bo skupaj s celo Hišo filma odigraval tudi leta 2025 in v prihodnje,« razlaga Longo in pristavlja, da se postopek preoblikovanja združenja Hiša filma v fundacijo zaključuje.

Medtem so se odločili za nekatere naložbe - v teku je obnova razsvetljave v dvorani 2, načrtujejo tudi prebarvanje sten veže in stranišč - in se pripravljajo na skorajšnji začetek izvajanja projekta Via della creatività (Ulica ustvarjalnosti), s katerim so se prijavili na razpis za revitalizacijo starega mestnega jedra Borghi. Namenjen je oživitvi zapuščenih trgovin v Raštelu in drugih bližnjih ulicah s filmskimi in drugimi vsebinami, ki jih bodo ustvarjali umetniki iz cele Evrope. Omenjeni projekt je v t.i. clusterju (tematski navezi) št. 2 nositelj, ostali projekti so filmska šola Cross-border film school, èStoria film and food in Kinoateljejev projekt Nostro cine quotidiano.

»V vidiku EPK smo se zavzeli tudi za drug pomemben projekt, ki bo v naš prostor priklical italijansko in evropsko filmsko smetano. Srečanja avtorskega filma, ki jih italijanska zveza FICE vsako leto prireja v Mantovi, bosta oktobra 2025 gostili Gorici. Prireditve se udeležujejo vsi akterji industrije avtorskega filma, od producentov do distributerjev in avtorjev. Del projekcij je namenjenih tudi širši javnosti,« pravi Giuseppe Longo in opozarja, da gre za odmeven dogodek, ki bo še dodatno oplemenitil EPK 2025.