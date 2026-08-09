Prenove bo deležna tudi okolica ploščadi pri Rdeči hiši

Območje pri Rdeči hiši, eno najpomembnejših vstopnih točk v mesto, bo prihodnjo pomlad predvidoma deležno drugega sklopa prenovitvenih del. Po celoviti prekvalifikaciji osrednjega dela ploščadi in dela okoliških cest bodo zdaj sledila še zaključna dela na ulicah, ki v prejšnjem projektu niso bile vključene.

Namen naložbe, sporočajo z Občine Gorica, je izboljšati prometno varnost, dostopnost za pešce ter splošno kakovost javnega prostora. Projekt je v celoti financiran z deželnimi sredstvi. Skupna vrednost investicije znaša 450.000 evrov, dela pa naj bi bila zaključena predvidoma do konca prihodnjega leta.

Eno leto od zaključka prve faze

Minilo je že dobro leto, odkar so se dela na nekoč sivi ploščadi pri Rdeči hiši zaključila, dobri dve leti pa sta mimo od začetka prenovitvenih del. Vsklopu le-teh so ob ploščadi, ki meri približno 28 tisoč kvadratnih metrov, posadili drevesa, uredili kolesarske poti in zelene površine. Prva faza prenove je bila vredna 3,3 milijona evrov. Prizorišče naj bi bilo namenjeno predvsem množičnim koncertom. Lani poleti se jih je zvrstilo kar pet, letos pa ni bilo niti enega.

Vprvem sklopu projekta prenove območja pri Rdeči hišo so bile zaradi finančnih in projektnih omejitev nekatere predvidene ureditve izločene iz izvedbe. Nova faza bo zajela predvsem ulice Giustiniani, Cravos, Kugy in Blaserna, kjer je stanje pločnikov in cestne infrastrukture že dlje časa slabo. Po navedbah občine so bile prav te lokacije določene kot prednostne zaradi dotrajanosti, pomanjkljivega vzdrževanja ter številnih opozoril občanov in občinskih strokovnih služb.

Za varnost pešcev in voznikov

Med glavnimi cilji projekta je celovita prenova pešpoti. Dotrajani pločniki bodo obnovljeni. Pomemben del investicije predstavlja tudi izboljšanje varnosti na prehodih za pešce. Predvidena je obnova horizontalne in vertikalne prometne signalizacije, na posameznih mestih pa tudi dodatna razsvetljava, ki bo povečala vidnost pešcev v večernem in nočnem času ter zmanjšala možnost prometnih nesreč. Projekt vključuje tudi ukrepe za umirjanje prometa. Na posameznih odsekih bodo uredili prometne ovire za zmanjšanje hitrosti vozil, zožitve vozišča in prilagoditve križišč, s katerimi želijo voznike spodbuditi k previdnejši vožnji. Cilj je ustvariti varnejše sobivanje avtomobilskega in peš prometa, predvsem v stanovanjskem delu mesta. Prenova ne bo omejena zgolj na prometno infrastrukturo. Občina načrtuje tudi izboljšanje videza javnega prostora z enotno urbano opremo, postavitvijo stebričkov proti nepravilnemu parkiranju, novih klopi in košev za odpadke.