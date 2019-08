Letošnja novost sodelovanje z Novo Gorico

Goriški festival folklore stopa čez mejo. Niz, ki letos poteka že 49. po vrsti, bo med svoja prizorišča vključil tudi Novo Gorico. Kulturno društvo Etnos, ki od leta 2015 vodi avgustovsko prireditev, kot novost letos ponuja čezmejno sodelovanje, tudi v luči kandidature za evropsko prestolnico kulture leta 2025. »Letošnje leto je prehodno, saj se že pripravljamo na jubilejno edicijo, ki nas čaka leta 2020. Vsako leto pa vnašamo v festivalski program kako novost, ki jo potem skušamo ohranjati tudi naslednja leta. Nadejam se, da bo tako tudi za sodelovanje z Novo Gorico,« je na predstavitvi letošnjega programa povedal predsednik društva Etnos, Stefano Minniti.

Svetovni festival folklore, kot se uradno imenuje, bo letos od četrtka, 22. avgusta, do nedelje, 25. avgusta. Že v sredo, 21. avgusta, ob 18. uri bodo nekatere izmed sodelujočih folklornih skupin v Ljudskem vrtu in Ulici Garibaldi prikazale svoje veščine. Letos bo festival priklical v Gorico osem folklornih skupin, ki prihajajo iz Indije, Markeških otokov, Južne Afrike, Kube, Severne Irske, Kamčatke, Peruja in kraja Matelica v Italiji. Poleg njih bosta sodelovali tudi domači skupini Santa Gorizia in Danzerini di Lucinico.