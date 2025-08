Letošnji Okusi ob meji bodo rekordni

»Tudi letos vas bomo nedvomno presenetili,« je na včerajšnji predstavitvi jubilejnih, že 20. Okusov ob meji, dejal goriški župan Rodolfo Ziberna. Od največje kulinarične prireditve v naši deželi nas ločuje 55 dni: Okusi ob meji Special edition GO! 2025 bodo namreč potekali od 25. do 28. septembra, organizatorji pa zagotavljajo, da bodo podirali rekorde. V letu Evropske prestolnice kulture bo namreč ponudba še bolj bogata kot običajno. Obiskovalci bodo lahko v štirih dneh izbirali med preko 400 stojnicami iz približno 50 različnih držav sveta. Stojnice bodo razporejene v sedemnajstih vaseh. Poleg teh pa bo skupni Trg Evrope / Transalpina prvič prizorišče Okusov brez meja, kjer bodo glavno vlogo odigrale nekdanje in bodoče Evropske prestolnice kulture.

»Letošnjo edicijo bodo zaznamovali novi prihodi in pomembne vrnitve,« je napovedal goriški občinski odbornik za velike dogodke Luca Cagliari. Goriško mestno središče se bo v štirih dneh prelevilo v pravo prestolnico gastronomije. Poleg običajnih vasi se bosta letos vrnili še Afriška in Avstralska vas, ki bosta imeli sedež skupaj z Vzhodno vasjo na prenovljenem parkirišču (območju nekdanje tržnice na debelo) v Boccaccievi ulici. V predelu Verdijevega korza med križiščema z ulicama Oberdan in Mameli pa bo zaživela Veganska in vegetarijanska vas.

Prava novost letošnje edicije pa je seveda dejstvo, da bo prvič praznik kulinarike zaobjel tudi skupni Trg Evrope / Transalpina, kjer bodo zaživeli Okusi brez meja. Tu bodo gastronomijo spojili s kulturo, saj bodo priredili več strokovnih posvetov na temo prehrane in njene prihodnosti, je napovedal novogoriški župan Samo Turel. Pravi protagonisti pa bodo na čezmejnem trgu nekdanje, sedanje in bodoče Evropske prestolnice kulture, ki bodo ponujale svoje tradicionalne jedi.