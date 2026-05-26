Civilna zaščita iz FJK za jutri objavila rumeno vremensko opozorilo

Civilna zaščita iz FJK je za jutri (sreda), od 12. do 21. ure, objavila rumeno vremensko opozorilo zaradi neviht, ki bodo lahko ponekod močne.

Anticiklon bo oslabel in se bo umaknil proti jugozahodu, pri čemer bodo od severovzhoda proti nam pritekali nekoliko bolj vlažni in hladnejši tokovi, kar bo povečevalo nestanovitnost. V popoldanskih urah se bodo v gorah začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo nato širile proti nižinam in z manjšo verjetnostjo tudi proti morju. Zlasti v severnejših nižinskih predelih in v predalpskem pasu bo lahko nastala kakšna močnejša nevihta, so zapisali.