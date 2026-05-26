V Ljubljani od danes italijanski filmi

V Kinoteki bo posebna pozornost namenjena mojstrovinam Roberta Rossellinija

26. maj 2026 | 12:52
    Prizor iz Sorrentinovega filma La grazia (ARHIV)
Od danes do sobote bo v Slovenski kinoteki v Ljubljani potekal deveti Teden italijanskega filma, ki ga Kinoteka pripravlja v sodelovanju z Italijanskim inštitutom za kulturo v Sloveniji. Letošnja edicija s podnaslovom Ustvarjati film bo predstavila izbor sodobnih italijanskih avtorskih filmov režiserjev Maria Martoneja, Paola Sorrentina, Mattea Oleotta in Pietra Marcella. Program bo dopolnil tudi izbor štirih restavriranih klasik Roberta Rossellinija, s katerimi bo obeležena 120-letnica režiserjevega rojstva.

Odprtje festivala bo danes, torek, 26. maja, ob 19. uri, s slovensko premiero filma Zunaj (Fuori, Mario Martone, 2025).

