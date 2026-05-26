Na primorski avtocesti nastajajo zastoji

Na primorski avtocesti, ki je bila med Uncem in Ravbarkomando proti Kopru zaprta zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila, so odstranili posledice. Še vedno je zastoj do Verda, kot tudi na regionalni cesti, poroča prometnoinformacijski center. Potovalni čas ob 15.20 od Ljubljane do Kopra je bil 1h 25 min.

Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče, zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih.

Zastoj je na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, občasno zapirajo predor.

Okvarjena vozila ovirajo promet na podravski avtocesti na razcepu Draženci iz smeri Šentilja proti Lendavi, kjer je zaprt vozni pas. Na primorski avtocesti med Lomom in Uncem proti Kopru je zaprt počasni pas.