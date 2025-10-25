Ljubka Šorli zaživela na goriškem odru

Vsak kamenček šteje pri gradnji skupne poti do popolnejšega razumevanja obmejne identitete. Leto EPK je spodbudilo Goričane, da so začeli bolj sistematično razmišljati in govoriti o lastni zgodovini in o novi podobi mesta. V tem kulturnem vzdušju so prišli bolj do izraza tudi projekti in sodelovanja, ki so obstajali že prej in so tiho pripravljali osnove za boljši medkulturni dialog.

Slovenske ustanove imajo vodilno vlogo pri spodbujanju moderne večkulturnosti tega kraja. Kulturni center Lojze Bratuž je v teh dneh eden od odrov Festivala gledališč manjšinskih jezikov, ki ga promovira Furlansko stalno gledališče, istočasno se zaključuje Ljubkin teden, v katerem so trije dogodki vrednotili spomin na Ljubko Šorli. V sredo pa je kolektiv Terzo Teatro predstavil na odru KC Bratuž premiero predstave Vite che scorrono lontane: Ljubka e le altre po besedilu, ki sta ga napisala Roberto Covaz in Mauro Fontanini. Posebna vrednost predstave je bila v tem, da je šlo za poklon italijanskega amaterskega društva slovenski soustvarjalki kulturne zgodovine mesta. Predstava je bila dejansko serija »pogovorov na goriškem trgu«, kjer se v štiridesetletnem obdobju srečujejo Ljubka Šorli (igralka Valentina Verzegnassi), Nora Gregor (Antonietta D’Alessandro), grofica Nicoletta Coronini (Raffaella Munari), zvedava Viljelmina (Claudia Foscolini) ter prodajalec bombonov in suhega sadja Gigi Oca (Alessio Bergamasco).