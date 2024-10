Ljubki Šorli, pesnici upanja in ljubezni, posvečajo multimedijsko monodramo

V nedeljo, 13. oktobra, bo na odru Kulturnega centra Lojze Bratuž v Gorici premierno uprizorjena multimedijska monodrama Ljubka, pesnica upanja in ljubezni, ki je posvečena liku Ljubke Šorli. Gre za sad projekta, katerega nosilec je KC Bratuž in je nastal s podporo Fundacije Goriške hranilnice.

Scenarij in režijo so zaupali Jasmin Kovic, avtorske skladbe je prispeval Aleksander Ipavec. V vlogi Ljubke nastopa Arna Hadžialjević, za petje in glasbo bosta poskrbela sopranistka Rebeka Pregelj in že omenjeni Ipavec na harmoniki. Publika bo med predstavo prisluhnila tudi originalnim posnetkom Ljubke Šorli iz niza intervjujev Drevo ob Soči, ki jih je pripravila in vodila profesorica Marija Češčut na Radiu Trst A. Za izdelavo scenografije, ki si jo je zamislila Jasmin Kovic, je bil odgovoren Franco Kovic, avtorica projekcij je Sybil Calligaris. Statista na posnetkih sta Stefano Sacher in Snežica Černic, lektorica je Anja Pišot. Zamisel za projekt je imel Matej Kavčič z Občine Tolmin, producent je KC Bratuž.

Premiera bo 13. oktobra ob 18. uri, sledili bosta ponovitvi za šole. Prva bo v ponedeljek, 14. oktobra, ob 9. uri, druga pa dan kasneje ob istem času. Vstop je prost, za rezervacije sta na voljo tel. 0481-531445 in naslov e-pošte info@centerbratuz.org.