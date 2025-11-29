Ljubkina pot naj bo most med preteklostjo in sedanjostjo

Kaj povezuje Tolmin z Romjanom in z obema Goricama? Ljubkina pot - projekt, ki sta ga v sklopu programa Interreg Italia – Slovenia 2021-2027 organizirala Forum slovanskih kultur z Ljubljane in Kulturni center Lojze Bratuž. In prav goriški kulturni hram je v sredo gostilo zaključni dogodek projekta Pesem pokrajine in spomina, med katerim so skupaj nastopili mladinski zbori z obeh strani meje.

Ljubkina pot je čezmejna literarna pot, ki promovira materialno in nematerialno kulturno dediščino goriškega ozemlja preko življenja in dela pesnice in učiteljice Ljubke Šorli ter krajev, ki so njeno življenje zaznamovali, kot so na primer njena rojstna hiša v Tolminu ali Trgovski dom v Gorici, kjer se je učila violine.

V sredo je navzoče uvodoma nagovorila predsednica Kulturnega centra Franka Žgavec, ki se je vsem sodelujočim zahvalila za velik uspeh projekta in si zaželela, naj postane Ljubkina pot most med preteklostjo in sedanjim časom. Predstavnica Foruma slovanskih kultur spregovorila Mateja Jančar je nato predstavila projekt in poudarila njegovo vrednost v sklopu širšega projekta Pot pisateljic, ki ga vodi profesorica Univerze v Novi Gorici Katja Mihurko Poniž. Prav zaradi tega, poleg Ljubke Šorli, projekt ni hotel spregledati drugih slovenskih pesnic in pisateljic, kot so na primer Pavlina Pajk, Anica Žemlja in Zofka Kveder, ter krajev, ki so bila za njihova življenja pomembna in so zato tudi del Poti.

Drugi del večera je bil pa namenjen glasbi. Goriški skladatelj Patrick Quaggiato je uglasbil sedem pesmi Ljubke Šorli, ki jih je zapelo, s spremstvom manjše instrumentalne skupine in pod vodstvom dirigentke Mateje Černic več kot petdeset mladih članov in članic mladinskih pevskih zborov osnovne šole Dušana Muniha z Mosta na Soči, osnovne šole Franceta Bevka iz Tolmina in Slovenskega centra za glasbeno vzgojo Emil Komel.

Publika je dvorano zapustila s papirnato mapo Ljubkine poti, ki prikazuje in opisuje vse kraje in točke, ki so v projekt vključene in ki preko »qr« kode nudi dostop do vseh informacij. Mapa je na voljo v turističnih uradih in tudi v Kulturnem centru Lojze Bratuž, več informacij o projektu je na voljo na strani ljubkinapot.si.