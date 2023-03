Ljubljana in Rim zaveznika GO! 2025

Ljubljana in Rim prepričano podpirata projekt Evropske prestolnice kulture 2025 in bosta Goricama ob strani pri premoščanju ovir, tudi birokratskih, čim širši promociji projekta GO! 2025 in ustvarjanju pogojev, ki bodo spodbujali kulturni, družbeni in ekonomski razvoj čezmejnega prostora tudi po letu 2025. Tako je izšlo iz današnjega, prvega dvostranskega srečanja med slovensko ministrico za kulturo Asto Vrečko in italijanskim ministrom za kulturo Gennarom Sangiulianom, ki sta obiskala Novo Gorico in Gorico ter se z županoma obeh mest, Samom Turelom in Rodolfom Ziberno, državno sekretarko Kajo Širok, direktorjem Zavoda GO! 205 Gorazdom Božicem, deželno odbornico za kulturo FJK Tiziano Gibelli, predsednikom in direktorico EZTS GO, Paolom Petiziolom in Romino Kocina ter drugimi sogovorniki pogovorila o pripravah na EPK in povezanih vprašanjih.

»Za nas je EPK projekt nacionalnega pomena, zato bomo skušali priti Novi Gorici in Gorici naproti pri iskanju skupnega jezika in premoščanju morebitnih ovir. Želimo si, da bi bil projekt EPK uspešen; imamo dober program in zagate se bo dalo rešiti,« je dejala ministrica Vrečko, njen italijanski kolega Sangiuliano pa je poudaril, da je to le prvo srečanje med njima. »Današnje srečanje je bilo zelo plodno. Soglašava, da je treba iz Nove Gorice in Gorice – enotne Evropske prestolnice kulture 2025 – narediti evropski kulturni epicenter in skupaj podpirati ta čezmejni projekt. Pogovarjali smo se tudi o drugih dogodkih, npr. o sodelovanju Slovenije na bolonjskem knjižnem sejmu. Z ministrico se bova srečala na Bienalu v Benetkah, ob tem sem jo povabil v Neapelj, svoje rodno mesto, kjer bodo potekala srečanja ob 50-letnici Unesca,« je povedal Sangiuliano.