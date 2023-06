»Ljudem, ki nočejo trpeti, dolgujemo odgovore«

Pravica do prostovoljnega končanja življenja posameznika je vprašanje, ki ga politika ne sme obravnavati ideološko. Zato goriška občinska svetnica Eleonora Sartori (Noi Mi Noaltris GO!), ki je njena prva podpisnica, vabi tudi vse ostale člane občinskega sveta k podprtju glasovalne pobude, na podlagi katere bi goriški župan in občinski odbor spodbudila rimski parlament in deželni svet Furlanije - Julijske krajine, naj z zakonom zagotovita pacientkam in pacientom, ki nameravajo začeti postopek za asistiran samomor, hitro proceduro in možnost svobodnega odločanja.

Resolucijo, ki jo bo v prihodnje obravnaval občinski svet, je Sartori včeraj predstavila skupaj s svetnico skupine Martina sindaco Giulio Roldo. Obe si želita, da bi se okrog tako pomembnega vprašanja razvila zrela razprava in da bi jo čim več svetnikov večine in opozicije podprlo. »Končanje življenja je tema, ki se tiče vsakega izmed nas. Znanstveni napredek danes ohranja pri življenju ljudi, ki trpijo zaradi neozdravljivih bolezni, kar s seboj prinaša zelo hude fizične in psihološke muke. Menim, da si razvita družba, kakršna je naša, pred tem ne more zatiskati oči. Ljudem, ki nočejo več trpeti, dolgujemo odgovore,« pravi Eleonora Sartori. Po njenem mnenju bi morale institucije spodbujati občane k izpolnjevanju »vnaprejšnjega določila za zdravniške ukrepe« (t. i. DAT, disposizioni anticipate di trattamento), uradnega zapisa, v katerem polnoletna zdrava oseba določi, kako naj zdravniki z njo ravnajo v primeru terminalne bolezni in ko ne bi bila več sposobna odločati ali komunicirati. »To med drugim preprečuje, da bi morali drugi ljudje, npr. svojci ali zdravniki, v primeru, da se nam kaj hudega zgodi, sprejemati težke odločitve,« je poudarila svetnica, ki vabi Občino Gorica, naj na svoji spletni strani objavi navodila in obrazec, ki ga je treba izpolniti.

Včerajšnje novinarske konference se je udeležil tudi Enrico Bullian. Deželni svetnik Pakta za avtonomijo je konec maja vložil svetniško pobudo, ki bi Deželo FJK po zgledu Veneta obvezala, da pospeši postopke, ki bi pacientom in pacientkam omogočili prostovoljno končanje življenja. Podpisalo jo je večina opozicijskih svetnic in svetnikov (med njimi tudi Marko Pisani iz vrst Slovenske skupnosti in Laura Fasiolo, ki je v vlogi občinske svetnice Demokratske stranke s Francom Perazzo podpira tudi goriško pobudo), po Bullianovih besedah pa to ni dovolj: »Če želimo uzakoniti to pravico, nujno rabimo podporo desne sredine«.

Prizadevanja v deželnem svetu in na občinski ravni potekajo vzporedno s kampanjo Liberi subito, ki jo vodi društvo Luca Coscioni. Le-to je razvilo predlog deželnega zakona, ki bi pacientkam in pacientom zagotovil dostop do asistiranega samomora. Za ljudsko zakonodajno iniciativo potrebujejo 5000 podpisov, ki so jih že skoraj dosegli. Samo na Goriškem, je včeraj povedala predstavnica društva Tiziana Mitaritonna, so jih s pomočjo goriških občinskih svetnikov zbrali okrog tisoč, z zbiranjem pa nadaljujejo do konca julija.