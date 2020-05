Lovec padel s preže

Ob robu Komarjev, zaselku v bližini Jamelj, se je danes ponesrečil 81-letni lovec iz Turjaka. V popoldanskih urah se je odpravil do lovske preže, da bi pokosil travo v njeni okolici in opravil nekaj vzdrževalnih del. Ko se je okrog 17. ure povzpel na prežo, je lesena deska – verjetno nekoliko strohnela – popustila pod njegovo težo. Lovec je padel s petih metrov višine in obležal na tleh pod prežo; utrpel je razne poškodbe, vendar je vseskozi ostal pri zavesti. Z mobilnim telefonom je poklical jameljskega lovca, ki je takoj sprožil alarm in se tudi sam odpravil do poškodovanega prijatelja.

Do preže, ki se nahaja v neposredni bližini državne meje, so prišli tudi karabinjerji, reševalci 118 in osebje gorske reševalne službe. Ob 18. uri je priletel helikopter, s katerim so moškega odpeljali na zdravljenje v videmsko bolnišnico, dodelili so mu rdečo triažno kodo. Po razpoložljivih podatkih naj bi utrpel razne poškodbe, vendar hrbtenica naj ne bi bila poškodovana.