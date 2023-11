Lučke in vlakec za praznično vez med Goricama

»Letos bomo praznične lučke namestili po celem mestu in tudi po Škabrijelovi ulici, tako da se bo božično vzdušje nadaljevalo vse do središča Nove Gorice. Poleg tega bo med 22. in 24. decembrom med Gorico in Novo Gorico vozil vlakec prevoznega podjetja APT, ki bo še dodatno povezal mesti,« je med včerajšnjo predstavitvijo letošnjega Goriškega decembra napovedal goriški župan Rodolfo Ziberna, ki je skupaj z ostalimi udeleženci srečanja poudaril, da so letošnji dogodki »predjed« prireditev, ki se bodo zvrstile prihodnje leto in še zlasti med Evropsko prestolnico kulture 2025.

Mesto potrebuje turizem

Predsednik Trgovinske zbornice za Goriško in Tržaško Antonio Paoletti je poudaril, da bodo že prihodnje leto finančno podprli cel kup dogodkov, še več si jih želijo leta 2025. Predsednik društva Pro Loco Giorgio Lorenzoni je poudaril, da mesto potrebuje turizem, zaradi česar je pomembno, da je mestno središče v prazničnih dneh vse bolj živo.

Župan in občinski odbornik Luca Cagliari sta napovedala, da se bo Goriški december začel že konec tedna z Andrejevim sejmom, ki bo potekal med soboto, 2. decembra, in ponedeljkom, 4. decembra. Letos bodo v Gorici gostili 77 večjih in manjših vrtiljakov, po nekaj letih se kot znano vračajo tudi na Travnik, kjer bodo ostali do torka, 5. decembra, medtem ko bodo v Petrarcovi ulici in na Battistijevem trgu na voljo do nedelje, 10. decembra.

Praznične lučke bodo v mestnem središču prižgali v soboto, 2. decembra, ob 17. uri s svečanostjo v Garibaldijevi ulici, kjer bodo zapeli otroci iz vrtca v Ulici Carso ter učenci osnovnih šol Giovanni Ferretti z Rojc in Fran Erjavec iz Štandreža. »V četrtek, 14. decembra, ob 18. uri bo na sporedu še en prižig lučk, razsvetlile bodo jelko na Travniku. Podaril nam jo bo občan, ki mora drevo posekati. Na Travniku bomo postavili tudi lesene hiške z božično tržnico in drsališče,« je poudaril župan in pojasnil, da bodo zgibanko s seznamom vseh goriških dogodkov prejeli na dom prav vsi občani, poleg tega jo bodo delili tudi v javnih lokalih po okoliških občinah.

Včerajšnje predstavitve so se udeležili tudi predsednik goriške zveze Comfcommercio Gianluca Madriz, deželni svetnik Diego Bernardis in direktorica EZTSRomina Kocina.

Veselo bo tudi pred občino

»Opažam, da se Gorica prebuja, sicer tudi EZTSželi prispevati k njeni poživitvi. EPK 2025 bo nedvomno izredna priložnost, sicer si želimo, da bi bilo mesto živahno tudi po Evropski prestolnici kulture,« je poudarila Romina Kocina in pojasnila, da bo EZTSv soboto, 16. decembra, poskrbel za poživitev trga pred mestno hišo. Na občinsko palačo bodo projicirali razne podobe. Poleg glasbe v živo bo za popestritev dogajanja poskrbel tudi DJ.

»Letos bomo praznične lučke namestili po celem mestu in tudi po Škabrijelovi ulici, tako da se bo božično vzdušje nadaljevalo vse do središča Nove Gorice. Poleg tega bo med 22. in 24. decembrom med Gorico in Novo Gorico vozil vlakec prevoznega podjetja APT, ki bo še dodatno povezal mesti,« je med včerajšnjo predstavitvijo letošnjega Goriškega decembra napovedal goriški župan Rodolfo Ziberna, ki je skupaj z ostalimi udeleženci srečanja poudaril, da so letošnji dogodki »predjed« prireditev, ki se bodo zvrstile prihodnje leto in še zlasti med Evropsko prestolnico kulture 2025.

Mesto potrebuje turizem

Predsednik Trgovinske zbornice za Goriško in Tržaško Antonio Paoletti je poudaril, da bodo že prihodnje leto finančno podprli cel kup dogodkov, še več si jih želijo leta 2025. Predsednik društva Pro Loco Giorgio Lorenzoni je poudaril, da mesto potrebuje turizem, zaradi česar je pomembno, da je mestno središče v prazničnih dneh vse bolj živo.

Župan in občinski odbornik Luca Cagliari sta napovedala, da se bo Goriški december začel že konec tedna z Andrejevim sejmom. Stojničarji bodo mestno središče zasedli med soboto, 2. decembra, in ponedeljkom, 4. decembra. Letos bodo v Gorici gostili 77 večjih in manjših vrtiljakov, po nekaj letih se kot znano vračajo tudi na Travnik, kjer bodo ostali do torka, 5. decembra, medtem ko bodo v Petrarcovi ulici in na Battistijevem trgu na voljo do nedelje, 10. decembra. Vrtiljake so že začeli nameščati, tako da so včeraj že zaprli za promet Petrarcovo ulico, Battistijev trg in cesto med Travnikom in cerkvijo sv. Ignacija. Upravitelji vrtiljakov so s svojimi avtodomi že zasedli parkirišče na Drevoredu Oriani. Med sejmom sv. Andreja bodo odprli za pešce in kolesarje Bombijev predor, kjer se je zaključil prvi sklop obnovitvenih del. Po županovih besedah bo odprtje začasno, saj bodo po sejmu oz. z začetkom drugega sklopa del predor ponovno zaprli.

Praznične lučke bodo v mestnem središču prižgali v soboto, 2. decembra, ob 17. uri s svečanostjo v Garibaldijevi ulici, kjer bodo zapeli otroci iz vrtca v Ulici Carso ter učenci osnovnih šol Giovanni Ferretti z Rojc in Fran Erjavec iz Štandreža. »V četrtek, 14. decembra, ob 18. uri bo na sporedu še en prižig lučk, razsvetlile bodo jelko na Travniku. Podaril nam jo bo občan, ki mora drevo posekati. Na Travniku bomo postavili tudi lesene hiške z božično tržnico in drsališče,« je poudaril župan in pojasnil, da bodo zgibanko s seznamom vseh goriških dogodkov prejeli na dom prav vsi občani, poleg tega jo bodo delili tudi v javnih lokalih po okoliških občinah.

Včerajšnje predstavitve so se udeležili tudi predsednik goriške zveze Comfcommercio Gianluca Madriz, deželni svetnik Diego Bernardis in direktorica EZTSRomina Kocina.

Veselo bo tudi pred občino, na Travniku silvestrovanje na prostem

»Opažam, da se Gorica prebuja, sicer tudi EZTSželi prispevati k njeni poživitvi. EPK 2025 bo nedvomno izredna priložnost, sicer si želimo, da bi bilo mesto živahno tudi po Evropski prestolnici kulture,« je poudarila Romina Kocina in pojasnila, da bo EZTSv soboto, 16. decembra, poskrbel za poživitev trga pred mestno hišo. Na občinsko palačo bodo projicirali razne podobe. Poleg glasbe v živo bo za popestritev dogajanja poskrbel tudi DJ.

Vrhunec praznovanj bo po besedah župana Rodolfa Ziberne v nedeljo, 31. decembra, s silvestrovanjem na prostem na Travniku. »Poskrbljeno bo za glasbo in za ognjemet, medtem ko bo drugod po mestu pokanje prepovedano,« še opozarja goriški župan.