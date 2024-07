Na festivalu Števerjan slavil ansambel Gašperja Mirnika

Sinoči se je med Borovci v Števerjanu zaključil 52. festival narodnozabavne glasbe Števerjan 2024, ki je kot zmagovalca okronal ansambel Gašperja Mirnika. Na drugo mesto se je uvrstil ansambel Zaplet, na tretje pa Briški kvintet. Komisija je podelila ansamblu Zaplet še nagrado za debitanta, Damjanu Pasariču pa nagrado za melodijo pri pesmi Muzika, ki jo je zaigral ansambel Gašperja Mirnika. Strokovno komisijo za glasbo so sestavljali Marijana Mlinar, Hanzi Kežar, Patrick Quaggiato, Nikolaj Pintar, Jani Rednak, Mike Orešar in Igor Podpečan.

Nagrado za besedilo sta si zaslužila Gregor Rožič in Zmago Glavaš za pesem Na tej zemlji istrski, ki jo je odpel ansambel Istrski fantje. Komisijo za besedilo so sestavljale Costanza Frandolic, Marija Kostnapfel in Martina Valentinčič. Obema komisijama je predsedoval predsednik društva Frančišek B. Sedej Matija Corsi. Nagrado občinstva pa si je prislužil ansambel Istrski fantje.

Letošnji festival Števerjan je potekal dva dni. V soboto je za glasbo v živo poskrbel ansambel Slovenski zvoki, v nedeljo pa je potekal še tekmovalni del festivala. Festival sta povezovala Stefania Beretta in Primož Forte.