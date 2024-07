Vezi s Slovenijo ohranjajo s petjem, plesom in glasbo

V četrtek so pod lipami v Kulturnem centru Lojze Bratuž gostili Folklorno skupino Triglav iz Winnipega. Skupina mladih Slovencev iz Kanade, ki se v teh dneh podi po Sloveniji in zamejstvu, je v sklopu krajše turneje nastopila tudi na Srečanju pod lipami v organizaciji Krožka Anton Gregorčič, Kulturnega centra Lojze Bratuž in Skupnosti družin Sončnica. Ob nastopu folklorne skupine se je Ani Saksida pogovorila z Boštjanom Kocmurjem, generalnim tajnikom Izseljenskega društva Slovenija v Svetu.

»Slovenija je v naših srcih. Ponosni smo na našo slovensko kulturo in ohranjamo jo na različne načine, z glasbo, pesmimi in plesom,« je ob nastopu folklorne skupine povedal Luka Majowski, ki se je zahvalil za priložnost v imenu kanadsko-slovenskega kulturnega društva iz Winnipega in v imenu folklorne skupine Triglav. Skupina, ki jo sestavlja 21 mladih zavestnih Slovencev iz tretje in četrte generacije, je s podporo Izseljenskega društva Slovenija v Svetu v teh dneh na obisku v Sloveniji, da bi pobliže spoznali matično domovino, ki jim je tako zelo pri srcu. Kot je izšlo iz pogovora z Boštjanom Kocmurjem, so prvi Slovenci prispeli v Winnipeg v provinco Manitoba v Kanadi že leta 1925, po drugi svetovni vojni pa je prišlo do velikega vala slovenskih izseljencev, ki so leta 1951 ustanovili prvi slovenski klub.