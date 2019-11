»Magična moč popolne teme in ječanja jeklenega trupa«

Čeprav se je Milovan Lutman leta 1946 rodil v Štandrežu pri Gorici, ki je od morja oddaljen dobrih dvajset kilometrov, je delček njegovega življenja zapisan pomorstvu. Kot devetnajstletni mladenič je leta 1966 med služenjem vojaškega roka v vrstah italijanske mornarice prvič stopil na krov vojaške podmornice in – kot poudarja sam – doživel »tisto magično moč popolne teme in ječanja jeklenega trupa«, ki ob plovbi globoko pod morsko gladino spremlja slehernega podmorničarja. Danes je 73-letni upokojenec iz Štandreža dober poznavalec podmorniške zgodovine jugoslovanske in italijanske mornarice ter aktivni član slovenskega podmorniškega društva – Podmorničar.

»Ne vem, če je temu botrovalo naključje ali to, da je Italija ponovno krepila vojaško mornarico. Vem pa, da smo leta 1966 kuverto s pisnim vpoklicem v vojsko prejeli kar štirje mladeniči iz vasi. Poleg mene so morali vojaško suknjo obleči še Paolo Marušič, Božo Tabaj in Stano Paulin. Poslali so me v vojašnico Duca degli Abruzzi v pristanišče La Spezia, v katerem je vse do leta 2003 potekalo nekajtedensko usposabljanje nabornikov,« se spominja svojega vstopa v mornarico Milovan Lutman.