»Nekoč konec sveta, zdaj vozlišče«

In zdaj? Kako naprej? Je Evropska prestolnica kulture resnično prinesla trajne spremembe? Je v nekaterih pogledih spremenila Goričane? Poglabljati tovrstna vprašanja je dolžnost organizatorjev, ki so v nedeljo, leto dni po slavnostni otvoritvi GO! 2025, priredili kulturni maraton ob Prešernovem prazniku.

Po sobotnem koncertu Anima Aeterna v goriškem avditoriju so prostori Xcentra, GO! Centra in predvsem EPICentra sprejeli nedeljske obiskovalce s celodnevno serijo kulturnih dogodkov: delavnicami, srečanjem z županoma, vodenimi ogledi, igrivo instalacijo za spodbujanje dvojezičnosti Kiss&GO, plesnim performansom skupine MN Dance Company, svetlobno instalacijo, glasbenim programom. Odprli so tudi razstavi fotografov, ki sta najbolj zvesto sledila celoletnemu programu EPK: Pierluigija Bumbace in Jerneja Humarja.

Na ključno vprašanje o dediščini EPK je skušala ponuditi nekaj odgovorov okrogla miza (moderirala jo je Klavdija Figelj), na kateri so vsi sodelujoči spregovorili brez retorike in z željo po stvarni analizi. Govorniki so ponudili štiri različne in zelo konkretne poglede poznavalcev teritorija na novinarskem, filmskem, založniškem, literarnem in organizacijskem področju.

Ustvarjanje skupne identitete

Andrea Bellavite (Isonzo Soča) je lani občutil razvojni potencial kulturne »dvojine«, možnosti ustvarjanja skupne identitete, ki sloni na dialogu in izmenjavi. Dogodkom EPK v Novi Gorici je v glavnem sledilo novogoriško občinstvo in obratno, kar ni dokaz željene izmenjave. Kultura teritorija so najprej odnosi med ljudmi, kar ne odvisi od denarnih sredstev, temveč od truda, ki ga moramo vlagati v medsebojni dialog, začenši z vključitvijo rednega študija jezika soseda v šolske programe. Bellavite je dodal, da potrebujemo politično in upravno perspektivo Evroregije.

Miha Kosovel (festival Mesto knjige) je prepričan, da je bila čezmejna EPK učenje procesov mednarodnega sodelovanja z željo, da ne bi nadaljevali po stari poti, temveč da bi investirali v skupne projekte. »Nekoč je to bilo konec sveta, z EPK pa smo postali vozlišče, zanimivo tudi za širšo javnost« - je poudaril Kosovel, ki je podčrtal bistveno vlogo kulture, saj je dodal: »Somestje je kulturni koncept, skozi katerega gledamo na svet, prinaša nov način razumevanja naše usodne povezanosti in je dejansko realiziral realnost, ki jo zdaj doživljamo.«