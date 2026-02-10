VREME
DANES
Torek, 10 februar 2026
Iskanje
Instalacija

Solkanski most tudi glasbeno in svetlobno doživetje

Pod njim je zaživela zvočna in svetlobna instalacija koncerta pianista Aleksandra Gadžijeva

Spletno uredništvo |
Solkan |
10. feb. 2026 | 9:58
    Solkanski most tudi glasbeno in svetlobno doživetje
    Pod solkanskim mostom je zaživela zvočna in svetlobna instalacija koncerta pianista Aleksandra Gadžijeva
Dark Theme

V okviru obeležitve prve obletnice začetka Evropske prestolnice kulture Nova Gorica - Gorica je pod solkanskim mostom zaživela zvočna in svetlobna instalacija koncerta pianista Aleksandra Gadžijeva. Projekt Točka srečanja se je zaradi logističnih ovir lani izvedel na Trgu Evrope in na Sveti Gori, prebivalcem mesta in obiskovalcem pa bo odslej skozi zvočno in svetlobno instalacijo na voljo prav v pod solkanskim mostom, kjer je bil sprva predviden. Instalacijo so pospremili Marko Rusjan, sekretar na ministrstvu za kulturo, novogoriški župan Samo Turel in Mija Lorbek, direktorica Zavoda GO! 2025. rop, go! 2025

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: