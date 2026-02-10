Solkanski most tudi glasbeno in svetlobno doživetje

V okviru obeležitve prve obletnice začetka Evropske prestolnice kulture Nova Gorica - Gorica je pod solkanskim mostom zaživela zvočna in svetlobna instalacija koncerta pianista Aleksandra Gadžijeva. Projekt Točka srečanja se je zaradi logističnih ovir lani izvedel na Trgu Evrope in na Sveti Gori, prebivalcem mesta in obiskovalcem pa bo odslej skozi zvočno in svetlobno instalacijo na voljo prav v pod solkanskim mostom, kjer je bil sprva predviden. Instalacijo so pospremili Marko Rusjan, sekretar na ministrstvu za kulturo, novogoriški župan Samo Turel in Mija Lorbek, direktorica Zavoda GO! 2025. rop, go! 2025