Malim bralcem sedaj pomaga tudi aplikacija

»Nastala je kot pomoč predvsem otrokom, ki med branjem naletijo na težave, kot neko dodatno motivacijsko sredstvo z metodologijami, ki uspešno pomagajo pri treningu branja,« o aplikaciji Kobi pravi Ursula Lavrenčič, vodja projekta Kobi. Gre za inovativno aplikacijo za učenje in vadbo branja, ki jo je razvilo podjetje Hopalai iz Vrtojbe in je bila v ZDA deležna kar dveh nagrad. Aplikacija je v osnovi brezplačna, za polno uporabo in vse vsebine pa se je treba naročiti.

Trenutno obstajata dve različici: eno lahko uporabljajo otroci doma s starši in je na voljo v štirih jezikih (slovenščini, angleščini, nizozemščini in španščini), druga pa, Kobi v šoli, je bila zasnovana prav kot dodatna pomoč pri pouku. To lahko trenutno uporabljajo v slovenščini in angleščini in jo je v letošnjem šolskem letu v osnovne šole uvedlo tudi slovensko Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. »Ime Kobi smo izbrali, ker je kratko in ker se enako prebere v različnih jezikih. V slovenščini pa spominja na vzklik - o, ko bi! -in vsebuje neko željo,« o izbiri imena aplikacije pojasnjuje Ursula Lavrenčič.