Mamograf in rešilec novi pridobitvi za zdravstvo

Na radiološkem oddelku goriške bolnišnice razpolagajo od marca z novim mamografom, ki velja za enega med tehnološko najbolj sodobnimi in naprednimi. Gre za digitalni mamograf s 3D tomosintezo Siemens Mammomat Revelation v vrednosti 205 tisoč evrov.

Za kaj gre, je na včerajšnjem obisku pojasnila zdravnica Martina Locatelli, ki je odgovorna za radiologijo dojke. Da je naprava tačas daleč med najboljšimi, je potrdila in pojasnila njeno delovanje oz. prednosti. Mamograf s tomosintezo omogoča rentgenska slikanja dojke z različnih kotov: vsaka slika ujame več plasti dojke v tridimenzionalni obliki. »To je nekaj izjemno natančnega, kar omogoči specialistu, da na dojki odkrije še najmanjše rane, spremembe in druge znake raka dojke, še preden se pojavijo njegovi simptomi oz. še preden ženska sploh začuti kaj pod prsti,« je pojasnila. To pa še ni vse, saj naprava omogoča tudi izvajanje dopolnilne kontrastne mamografije, se pravi, da pred rentgenskim slikanjem v žilo vbrizgnejo jodni kontrast. Od marca je pregled z novim mamografom opravilo že skoraj 1000 pacientk.

Na dvorišču je zbrane čakala še ena novost, in sicer rešilec na negativni tlak, ki omogoča izolacijo pacienta. Gre za četrtega »člana« bolnišnične flote, ki ob osnovni reševalni medicinski opremi razpolaga s posebnim filtrirnim oz. prezračevalnim sistemom.

