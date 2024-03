Maria Paola Pagnini dobitnica nagrade zavetnikov

Tržaška geografinja in univerzitetna profesorica Maria Paola Pagnini je letošnja dobitnica nagrade Mesta Gorica, ki jo ob prazniku goriških zavetnikov Hilarija in Tacijana že od od leta 2001 podeljujejo Občina Gorica, goriški dekanat, Fundacija Goriške hranilnice, Univerzitetni konzorcij in Trgovinska zbornica. Nagrado ji poklanjajo zaradi ključne vloge, ki jo je odigrala ob koncu 80. let pri ustanovitvi smeri za mednarodne in diplomatske vede Tržaške univerze, po zaslugi katere je tudi Gorica postala univerzitetno mesto. Na svečanosti, ki bo v soboto, 16. marca, v Palači De Bassa, bodo ob glavni nagradi kot običajno izročili posebno priznanje: letošnji prejemnik je slikar Franco Dugo, ki se mu bodo poklonili zaradi zaslug na področju umetnosti in sociale.

»Maria Paola Pagnini je hči Italijana, ki se je rodil v času avstro-ogrskega cesarstva, in Slovenke. Pogovorni jezik v njenem domačem okolju je bila nemščina. Na svojo pripadnost dvema kulturama in dvojno identiteto je vedno gledala kot na bogastvo, čeprav je bilo to v njenem rojstnem mestu prej vir težav kot prednosti. Ravno večkulturnost pa jo je spodbudila k raziskovanju različnih krajev in narodov sveta, pri čemer ji je pomagalo tudi znanje več tujih jezikov,« piše v utemeljitvi nagrade, v kateri je izpostavljena zlasti vloga, ki jo je imela za ustanovitev smeri za diplomatske vede, ki je v Gorici zaživela tik pred padcem berlinskega zidu. »Prepričala je župana Scarana ter nato še predsednika vlade in zunanjega ministra Giulia Andreottija, ki je takoj pristal na njen predlog,« je povedal župan Rodolfo Ziberna in spomnil, da je s tem Gorica dobila prvo univerzitetno smer za diplomatske vede v Italiji. Po tržaški univerzi je v mesto prišla še videmska, število smeri je v letih naraslo: skupno se v Gorici danes izobražuje okrog 1700 univerzitetnih študentov.

Pagninijeva, ki je poučevala tako v Trstu kot v Rimu, je prejemnica številnih priznanj in je avtorica 200 znanstvenih knjig in člankov. Med drugim je bila občinska odbornica v prvem mandatu župana Roberta Dipiazze in članica mešane kulturno-zgodovinske komisije, ki je sestavila poročilo Slovensko-italijanski odnosi 1880-1956.

Včerajšnje razglasitve prejemnice nagrade zavetnikov, ki je namenoma potekala ob mednarodnem dnevu žensk, so se ob županu Ziberni udeležili tudi predsednik Fundacije Goriške hranilnice Alberto Bergamin, predsednik goriškega univerzitetnega konzorcija Sergio Orzan, Gianluca Madriz v imenu Trgovinske zbornice, občinski odbornik za kulturo Fabrizio Oreti in duhovnik Nicola Ban. Le-ta je predstavil celoten program praznovanj ob dnevu zavetnikov, ki je letos evropsko obarvan, saj je posvečen 20-letnici vstopa Slovenije v EU. Kot smo že poročali, se bo dogajanje začelo jutri ob 17. uri v Verdijevem gledališču, kjer se bodo mladi pogovarjali z nekdanjim predsednikom RS Borutom Pahorjem (sodelovala bosta zbora liceja Slataper in SCGV Emil Komel), v sredo, 13. marca, ob 18.30 pa bo v župnijskem domu Pastor Angelicus predstavitev diplomske naloge Valentina Cappelle Gorica in meja 1947: mesto, ki išče novo identiteto. 15. marca ob 18.30 bo na grajskem griču sprehod Pogled z obzidja: ogled Gorice z grajske utrdbe, ki ga bo vodil Bruno Pascoli, istega dne ob 20.30 bo v stolnici koncert, ki ga prirejajo z društvom Seghizzi. Sodelovalo bo 160 pevcev in 40 orkestrašev.

Vrhunec praznovanj bo v soboto, 16. marca. Po maši v stolni cerkvi bodo ob 11.30 v Palači De Bassa vročili nagrado Marii Paoli Pagnini in priznanje Francu Dugu, v Grgarju rojenemu slikarju in dobitniku številnih nagrad. O njem so včeraj povedali, da je goriškemu prostoru veliko dal ne samo na umetniškem, ampak tudi na drugih področjih.V soboto ob 15. uri bo v Palači Attems-Petzenstein voden ogled razstave Slikarji 18. stoletja med Benetkami in cesarstvom, v nedeljo ob 10.30 pa bodo na svoj račun prišli otroci, ki jih vabijo na delavnico o sv. Hilariju in Tacijanu. Ob 11.30 bo maša v stolnici, sledilo bo skupno kosilo v župnijskem domu Pastor Angelicus. V torek, 19. marca, bo na bližnjem športnem igrišču še nagrajevanje zmagovalcev nogometnega turnirja.