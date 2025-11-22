»Marsikdo razmišlja, da bi se izselil«

Evakuacijo so v četrtek preklicali, razmere pa so - in bodo še dalj časa - zelo daleč od normalnosti. Reka Idrija, ki je v ponedeljek pri Versi prestopila bregove in nasip ter preplavila vas, je namreč za sabo pustila pravo razdejanje. Domačini so si skupaj z gasilci, civilno zaščito, občinskimi in drugimi službami ter številnimi prostovoljci, ki so jim prišli pomagat z vseh koncev in krajev, zavihali rokave: pritličja svojih domov, v katerih je voda v ponedeljek segala do osupljivega metra in pol, so do včerajšnjega dne že izpraznili in kar se da očistili, škoda, ki jo je povzročila razbesnela reka, pa je ogromna in marsikoga potiska v obup.

Ostali so doma

Po četrtkovem preklicu evakuacije in ponovni vzpostavitvi dobave elektrike, ki sicer včeraj zaradi okvare posameznih števcev še ni delovala v vseh hišah, so nekateri prebivalci Verse noč na včerajšnji dan že preživeli v svojih stanovanjih. Nekateri pravzaprav nikoli niso zapustili svojih domov. »Ostali smo pač v prvem nadstropju, saj je pritličje z vsem, kar je bilo v njem, uničeno,« nam zaupa Gabriella Tinos malo zatem, ko jo je objel in nagovoril Fabio Ciciliano, državni vodja civilne zaščite. »Čestital nam je za pogum in poudaril, da nismo sami,« še pove naša sogovornica.

Nasproti njene hiše v Ulici Oberdan nas kljub temu, da že štiri noči ne spi, nagovori 85-letni Giuseppino Careddu. Tudi on in žena svojega doma nista zapustila: ostala sta v prvem nadstropju, sin Stefano pa jima je prinesel generator, da nista bila v temi. »Veste, kako prebivalcem Verse pravijo v Romansu? Kličejo nas "pantanars"; no, zdaj razumete, zakaj,« se nasmehne in pokaže na blato (v furl. pantan), ki prekriva cesto, dvorišča in hiše.

Vajeni razlivanja Idrije

V Versi so namreč razlivanja Idrije vajeni: zadnja poplava, po kateri so zgradili nasip, se je zgodila leta 1998, takratna škoda pa ni primerljiva s sedanjo. »Takrat je voda segala samo do tu,« pove Careddu in pogleda pas ploščic, ki meri kakih 60 centimetrov v višino, s katerim je po tistem dogodku obložil zunanje stene hiše. Tokrat je voda segala dvakrat višje.

»Že po letu 1998 je bilo hudo, zdaj pa menim, da se bo vas izpraznila. Le zakaj bi nekdo tu kupil hišo ali lokal, če obstaja nevarnost poplav? Marsikdo celo razmišlja, da bi se izselil,« pravi kmetovalec Francesco Murgut.

Pomagala bo tudi Dežela FJK

Ciciliano je pohvalil odzivnost civilne zaščite FJK in pojasnil, da je postopek za razglasitev izrednih razmer v teku. Kot je spomnil deželni odbornik Riccardo Riccardi, bo to omogočilo dostop do državnih sredstev, predvsem pa intervencije na javni infrastrukturi in nudenje pomoči zasebnikom, ki so bili oškodovani. »Tudi v deželnem proračunu bomo temu namenili dodatna sredstva. Že v prihodnjih dneh bomo preverili možnost zagotovitve pomoči ljudem, ki so izgubili vse, ker so živeli v pritličnih stanovanjih in danes nimajo več ničesar,« je zaključil Riccardi.