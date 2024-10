Med 8200 obiskovalci 192 slovenskih državljanov

Zavod Erpac je podaljšal do 17. novembra razstavi Italija, šestdeseta leta od buma do pop arta in Spomini muzeja. 1924 – 2024, ki sta na ogled v palači Attems Petzenstein od 29. junija oz. 13. julija.

Doslej si ju je ogledalo 8200 obiskovalcev, zelo dobrega odziva so bili deležni tudi vodeni ogledi, ki ju vsak teden zagotavljata zavoda Erpac in Promoturismo FVG. Med obiskovalci je bilo 820 tujih državljanov, in sicer 192 Slovencev, 162 Avstrijcev, 125 Nemcev, 61 Francozov, 37 Angležev in 33 Holandcev. Poleg tega so našteli še 25 obiskovalcev iz Madžarske, 24 iz Španije in 12 iz ZDA.